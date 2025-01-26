В Германии показали проект нового спецкорабля для патрулирования Балтики
Немецкие инженеры представили проект нового корабля для патрулирования Балтийского моря и защиты критической инфраструктуры в его акватории, такой как подводные кабели и ветряные электростанции, передает Bild.
Проект, по данным издания, был представлен главе Минобороны Германии Борису Писториусу на верфи Люрссен в Бремене 24 января. Корабль носит название NTV 130, его длина — 130 м.
Корабль спроектирован с учетом «максимальной эксплуатационной гибкости и эффективности», заявили на верфи. Он сможет выступать судном-носителем одновременно для четырех катеров, а на его палубу смогут приземляться тяжелые транспортные вертолеты, такие как Boeing CH-47 Chinook массой до 22,5 т.
Также с корабля на сушу сможет съезжать бронетехника. Место для размещения таких машин предусмотрено под палубой.
Как сообщил Bild генеральный директор верфи Тим Вагнер, этот корабль может стать одним из следующих объектов закупок для немецкого ВМФ.
Писториус охарактеризовал проект как «очень интересный и перспективный», однако отметил, что он по-прежнему находится на ранней стадии производства.
НАТО усилило патрулирование в Балтике еще в 2023 году, после повреждения газопровода Balticconnector. Впоследствии участились повреждения подводных кабелей в акватории Балтийского моря, в этом подозревались в том числе иностранные суда. В результате альянс решил радикально усилить свое присутствие в регионе.
С начала января альянс направил в Балтику около десятка кораблей. Как сообщил в конце месяца глава бельгийской противоминной группы в операции «Балтийский часовой» (Baltic Sentry) командир Эрик Кокс, в будущем группировку намерены увеличить. Прибывшая флотилия послужит «камерами видеонаблюдения» в регионе, и это значит, что никто не сможет незамеченно совершить какие-либо действия против особенно важных объектов подводной инфраструктуры, говорил он.
Российские власти отрицают любые подозрения и обвинения в причастности к обрывам кабелей и другим диверсиям на территории стран НАТО. Кремль утверждает, что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств.
Читайте РБК в Telegram.
Как Лукашенко подготовил Белоруссию к президентским выборам
Топ самых богатых людей в администрации Дональда Трампа. Инфографика
Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство
Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей
Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион
Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее
Каких иномарок больше всего на дорогах России
Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году
Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве
Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов