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Политика ,  
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В Германии показали проект нового спецкорабля для патрулирования Балтики

В Германии представили проект нового спецкорабля для патрулирования Балтики
Речь идет о корабле NTV 130, его проект 24 января был представлен министру обороны Борису Писториусу. Судно будет носителем катеров, на него смогут садиться транспортные вертолеты. Также оно будет перебрасывать бронетехнику

Визуализация проекта спецкорабля NTV 130
Визуализация проекта спецкорабля NTV 130
Визуализация проекта спецкорабля NTV 130
Визуализация проекта спецкорабля NTV 130
Визуализация проекта спецкорабля NTV 130
Визуализация проекта спецкорабля NTV 130
Визуализация проекта спецкорабля NTV 130
Визуализация проекта спецкорабля NTV 130
Визуализация проекта спецкорабля NTV 130
Визуализация проекта спецкорабля NTV 130
Визуализация проекта спецкорабля NTV 130
(Фото: nvl.de)
Визуализация проекта спецкорабля NTV 130
(Фото: nvl.de)
Визуализация проекта спецкорабля NTV 130
(Фото: nvl.de)
Визуализация проекта спецкорабля NTV 130
(Фото: nvl.de)
Визуализация проекта спецкорабля NTV 130
(Фото: nvl.de)

Немецкие инженеры представили проект нового корабля для патрулирования Балтийского моря и защиты критической инфраструктуры в его акватории, такой как подводные кабели и ветряные электростанции, передает Bild.

Проект, по данным издания, был представлен главе Минобороны Германии Борису Писториусу на верфи Люрссен в Бремене 24 января. Корабль носит название NTV 130, его длина — 130 м.

Корабль спроектирован с учетом «максимальной эксплуатационной гибкости и эффективности», заявили на верфи. Он сможет выступать судном-носителем одновременно для четырех катеров, а на его палубу смогут приземляться тяжелые транспортные вертолеты, такие как Boeing CH-47 Chinook массой до 22,5 т.

Военные корабли НАТО начали патрулирование Балтийского моря
Политика
Фото:Ints Kalnins / Reuters

Также с корабля на сушу сможет съезжать бронетехника. Место для размещения таких машин предусмотрено под палубой.

Как сообщил Bild генеральный директор верфи Тим Вагнер, этот корабль может стать одним из следующих объектов закупок для немецкого ВМФ.

Писториус охарактеризовал проект как «очень интересный и перспективный», однако отметил, что он по-прежнему находится на ранней стадии производства.

НАТО усилило патрулирование в Балтике еще в 2023 году, после повреждения газопровода Balticconnector. Впоследствии участились повреждения подводных кабелей в акватории Балтийского моря, в этом подозревались в том числе иностранные суда. В результате альянс решил радикально усилить свое присутствие в регионе.

С начала января альянс направил в Балтику около десятка кораблей. Как сообщил в конце месяца глава бельгийской противоминной группы в операции «Балтийский часовой» (Baltic Sentry) командир Эрик Кокс, в будущем группировку намерены увеличить. Прибывшая флотилия послужит «камерами видеонаблюдения» в регионе, и это значит, что никто не сможет незамеченно совершить какие-либо действия против особенно важных объектов подводной инфраструктуры, говорил он.

Российские власти отрицают любые подозрения и обвинения в причастности к обрывам кабелей и другим диверсиям на территории стран НАТО. Кремль утверждает, что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Германия Балтийское море
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