НАТО увеличит флотилию кораблей для патрулирования Балтики
Флот кораблей НАТО, собравшихся в Балтийском море у берегов Эстонии, увеличится. Об этом сообщает The Guardian.
«В ближайшем будущем группа будет расширяться, к нам присоединятся другие судна, так что в итоге у нас будет примерно шесть-семь кораблей», — сказал командир Эрик Кокс, глава бельгийской противоминной группы в операции «Балтийский часовой».
Он добавил, что прибывшая флотилия послужит «камерами видеонаблюдения» в регионе, и это значит, что никто не сможет незамеченно совершить какие-либо действия против особенно важных объектов подводной инфраструктуры.
Нидерландский военно-исследовательский корабль и германский корабль-миноискатель прибыли в воды побережья Таллинна для защиты подводных коммуникаций и трубопроводов 18 января. Также ожидается прибытие французского корабля-миноискателя.
В декабре по подозрению в повреждении кабелей был задержан нефтяной танкер Eagle S. Он вышел из порта Санкт-Петербурга и направлялся в Египет. Финская полиция задержала судно по подозрению в повреждении кабеля EstLink2, соединяющего энергосети Финляндии и Эстонии.
Также в январе шведские власти заподозрили в намеренном обрыве кабелей китайский сухогруз Yi Peng 3. По версии следователей капитан судна протянул якорь через подводные коммуникации по требованию российской разведки.
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