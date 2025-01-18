Военные корабли НАТО начали патрулирование Балтийского моря

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Военные корабли стран НАТО приступили к патрулированию Балтийского моря в целях повышения осведомленности альянса о происходящем в регионе, передает эстонская телерадиокомпания ERR.

Патрулирование происходит в рамках операции «Балтийский часовой» (Baltic Sentry). В частности, два корабля встали на якорь в Минной гавани эстонского Таллина, фрегат королевского флота Нидерландов «Тромп» возглавляет эту эскадру, добавляет ERR.

По данным телерадиокомпании, на борту фрегата есть вертолет, который может вести наблюдение с воздуха. Кроме того, в миссии участвует гидролокационное судно, которое может следить за происходящим на дне моря, в том числе инспектировать подводную инфраструктуру.

Несмотря на то что корабли выполняют задачу патрулирования, нужно учитывать, что они являются частью боевой группы НАТО, которая «при необходимости может применить силу», отмечает ERR.

О том, что Североатлантический альянс увеличивает военное присутствие в Балтийском море в рамках операции «Балтийский часовой», рассчитанной на 90 дней, 14 января заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, в связи со случаями повреждения подводных кабелей в Балтийском море, произошедшими в последнее время, на саммите государств Северной Европы и Балтии были приняты «беспрецедентные решения».