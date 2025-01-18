 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Военные корабли НАТО начали патрулирование Балтийского моря

ERR: военные корабли НАТО начали патрулирование Балтийского моря
Фото: Ints Kalnins / Reuters
Фото: Ints Kalnins / Reuters

Военные корабли стран НАТО приступили к патрулированию Балтийского моря в целях повышения осведомленности альянса о происходящем в регионе, передает эстонская телерадиокомпания ERR.

Патрулирование происходит в рамках операции «Балтийский часовой» (Baltic Sentry). В частности, два корабля встали на якорь в Минной гавани эстонского Таллина, фрегат королевского флота Нидерландов «Тромп» возглавляет эту эскадру, добавляет ERR.

По данным телерадиокомпании, на борту фрегата есть вертолет, который может вести наблюдение с воздуха. Кроме того, в миссии участвует гидролокационное судно, которое может следить за происходящим на дне моря, в том числе инспектировать подводную инфраструктуру.

НАТО решило радикально усилить присутствие на Балтике
Политика
Дональд Туск

Несмотря на то что корабли выполняют задачу патрулирования, нужно учитывать, что они являются частью боевой группы НАТО, которая «при необходимости может применить силу», отмечает ERR.

О том, что Североатлантический альянс увеличивает военное присутствие в Балтийском море в рамках операции «Балтийский часовой», рассчитанной на 90 дней, 14 января заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, в связи со случаями повреждения подводных кабелей в Балтийском море, произошедшими в последнее время, на саммите государств Северной Европы и Балтии были приняты «беспрецедентные решения».

Читайте РБК в Telegram.

Суд вынес приговор адвокатам Навального

Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера

Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Названы регионы с самыми агрессивными водителями

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Балтийское море НАТО патрулирование Таллин Эстония
Материалы по теме
НАТО решило радикально усилить присутствие на Балтике
Политика
В Финляндии задержали нефтяной танкер по подозрению в повреждении кабелей
Политика
НАТО нарастит присутствие в Балтийском море из-за «возможной диверсии»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,95) Инвестиции, 17 янв, 18:07 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 102,41 (+0,04) Инвестиции, 17 янв, 18:07
«Плагиатить нельзя цитировать»: как издательства проверяют книгиLife, 18:03
Один из лучших гимнастов Украины решил сменить гражданствоСпорт, 17:57
Москалькова сообщила о помощи Ватикана в обмене пленнымиПолитика, 17:57
Сыну Порошенко выписали штраф за неявку в военкоматПолитика, 17:46
В Петербурге женщина погибла после падения машины в каналОбщество, 17:36
Военные корабли НАТО начали патрулирование Балтийского моряПолитика, 17:22
Бербок объяснила фото с протянувшим к ней руку ШольцемПолитика, 17:21
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 17:14
Фракция АдГ в Баварии предложила выслать украинских беженцев из ГерманииПолитика, 16:53
Фигурист Угожаев выиграл чемпионат России по прыжкамСпорт, 16:50
Как срывались бои Хабиба Нурмагомедова в UFCСпорт, 16:45
В Иркутске появился памятник Пригожину и УткинуПолитика, 16:40
Алексей Швед продолжит карьеру в «Зените»Спорт, 16:28
В МИДе пообещали жестко пресечь любые притязания на Азовское мореПолитика, 16:22