Корабли НАТО вошли в Финский залив

Немецкое и нидерландское суда зашли в Финский залив. Они участвуют в миссии НАТО по защите кабелей в Балтике

Корабль «Datteln» (Фото: penofoto / Shutterstock)

Два корабля НАТО вошли в Финский залив, сообщает Yle. Они присутствуют там в рамках миссии «Балтийский часовой».

Речь идет о немецком Datteln и гидрографическом судне Королевского военно-морского флота Нидерландов Luymes. Их фотографии в Балтике ранее опубликовало Военно-морское командование НАТО в своем аккаунте в X.

О том, что Североатлантический альянс увеличивает военное присутствие в Балтийском море в рамках операции Baltic Sentry (с англ. — «Балтийский часовой»), накануне заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после саммита государств Северной Европы и Балтии. Это связано со случаями повреждения подводных кабелей связи в Балтийском море, произошедшими в последнее время.

«Baltic Sentry задействует целый ряд средств, включая фрегаты и морскую патрульную авиацию. Генеральный секретарь также объявил о развертывании новых технологий, включая небольшой парк военно-морских беспилотных летательных аппаратов, и подчеркнул, что НАТО будет работать с союзниками над интеграцией национальных средств наблюдения», — говорилось в пресс-релизе на сайте альянса.

Всего с начала января НАТО направило в Балтику около десятка кораблей.