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Военная операция на Украине ,  
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Independent обратила внимание на статус делегации Киева на присяге Трампа

The Independent: Трамп стремится завершить конфликт на Украине к весне
Сюжет
Военная операция на Украине
Соратник Зеленского в числе немногих попал на закрытую инаугурацию Трампа, это демонстрирует позитивное отношение к Киеву, пишет газета. Сам Зеленский на присягу к республиканцу не поехал
Дональд Трамп (в центре)
Дональд Трамп (в центре) (Фото: Kenny Holston / Getty Images)

На инаугурации американского президента Дональда Трампа украинской делегации было оказано уважение, чтобы «успокоить нервы», пишет британская газета The Independent со ссылкой на источник.

Украину на церемонии представлял глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия. Он был одним из немногих зарубежных должностных лиц, кому позволили зайти в ротонду Капитолия, когда инаугурацию перенесли в здание из-за негативного прогноза погоды.

«Это был очень важный шаг, который демонстрирует намерение Дональда Трампа обеспечить выгодную сделку для Украины в конце этого процесса. Это должно немного успокоить нервы», — рассказал собеседник издания.

По его словам, скоро состоится официальная встреча Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Тот «не чувствовал, что может сам отправиться на инаугурацию, но он послал второго человека [в государстве], к которому относились с огромным уважением». The Independent пишет, что Трамп стремится завершить российско-украинский конфликт к весне.

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Зеленский говорил, что хотел бы приехать на инаугурацию Трампа, но в США нет традиции приглашать иностранных лидеров на инаугурацию, хотя есть политики, которые приедут по своему желанию, но сам прилетать без приглашения он не хотел бы. «Я буду смотреть, что происходит здесь [на Украине]», — сказал он. Трамп отмечал, что Зеленский может приехать, если пожелает.

Президент США заявил о намерении завершить конфликт Москвы и Киева, а также о планах встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным для обсуждения возможного урегулирования. Он пригрозил России высокими пошлинами и санкциями, если соглашения достичь не удастся. По мнению республиканца, происходящее «не удастся завершить просто», пока нефтяные цены остаются высокими.

Путин выражал готовность к разговору с Трампом. Однако Кремль не согласился с президентом США в том, какое влияние нефтяные котировки оказывают на конфликт.

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Дональд Трамп

политик, президент США
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