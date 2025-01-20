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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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«Золотой век Америки начинается сейчас»: как прошла инаугурация Трампа

Появились фотографии с церемонии инаугурации Дональда Трампа
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
20 января состоялась инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. Из-за холодной погоды церемонию провели в ротонде Капитолия. Кто был среди гостей и что пообещал новый лидер после принятия присяги — в фотогалерее РБК
«Золотой век Америки начинается сейчас»: как прошла инаугурация Трампа

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