«Золотой век Америки начинается сейчас»: как прошла инаугурация Трампа

Гости на церемонии инаугурации в Зале эмансипации в Капитолии. Из-за холодной погоды церемония впервые за 40 лет прошла в закрытом помещении, а не на площади перед Капитолием. Из-за экстренных изменений 220 тыс. человек, купивших билеты, не смогли лично присутствовать на инаугурации.