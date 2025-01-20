«Золотой век Америки начинается сейчас»: как прошла инаугурация Трампа
Гости на церемонии инаугурации в Зале эмансипации в Капитолии. Из-за холодной погоды церемония впервые за 40 лет прошла в закрытом помещении, а не на площади перед Капитолием. Из-за экстренных изменений 220 тыс. человек, купивших билеты, не смогли лично присутствовать на инаугурации.
46-й и 47-й президенты США Джо Байден и Дональд Трамп во время церемонии.
Полный зал гостей во время инаугурации президента Дональда Трампа в Ротонде Капитолия США в Вашингтоне.
Джордж Буш младший и бывший президент США Билл Клинтон с женой, бывшим государственным секретарем США и соперником Трампа на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон.
46-й президент США Джо Байден и его вице-президент Камала Харрис.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время принятия присяги. Рядом с Вэнсом его жена Уша Вэнс, ставшая первой женой-индианкой (родилась в семье индийских эмигрантов) вице-президента США.
Дональд Трамп во время принятия присяги в качестве президента США. Рядом с политиком его жена Мелания Трамп.
Трансляция речи Дональда Трампа на стадионе Capital One в Вашингтоне.
Дональд Трамп во время произнесения инаугурационной речи.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон и его жена Келли во время церемонии инаугурации.
Гости церемонии во время произнесения Дональдом Трампом инаугурационной речи.
Дональд Трамп произносит речь в качестве нового президента США. Картина за его спиной посвящена представлению конгрессу Декларации независимости США от Великобритании. Документ был подписан в 1776 году.
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск. В своей речи Трамп заявил о желании «установить звездно-полосатый флаг на Марсе», эти слова Маск приветствовал аплодисментами.
Выступая в Капитолии, Трамп снова пообещал переименовать Мексиканский залив в Американский. Также он заявил о намерении вернуть самой высокой горе Северной Америки Денали историческое название в честь 25-го президента США Уильяма Мак-Кинли.
Кроме того, Трамп пообещал подписать ряд указов, которые запустят «процесс полного восстановления Америки» и положат начало «революции здравого смысла». Он объявил о введении чрезвычайного положения на границе США с Мексикой для борьбы с нелегальной миграцией. Также Трамп заявил, что планирует построить «самую сильную армию, которую когда-либо видел мир».
Сенатор Тед Круз и другие гости приветствуют оглашение Трампом своих планов на посту президента. Во время выступления Трампа громкие аплодисменты раздавались почти после каждого его предложения, многие из присутствовавших вставали.
Глава корпорации Meta (ее деятельность признана экстремистской на территории России и запрещена) Марк Цукерберг с женой Присциллой Чан. Справа от Цукерберга невеста Джеффа Безоса Лорен Санчес. Сам основатель Amazon и владелец Washington Post тоже лично присутствовал на церемонии.
Свою речь новый президент завершил словами: «Многие думали, что я не смогу сделать такой исторический политический камбэк. Но, как вы видите сегодня, я здесь. Американский народ сказал свое слово».
Сторонники Трампа возле здания Капитолия празднуют приведение Дональда Трампа к присяге в качестве президента.
Кантри-певица Кэрри Андервуд исполняет песню «America the Beautiful». Предположительно из-за проблем со звуком гости вынуждены были стоять в тишине несколько минут в ожидании музыки. В конце концов Кэрри исполнила песню а капелла, а зал подпевал ей.
Бывшие президенты США Барак Обама и Билл Клинтон с женой Хиллари.
Гости смотрят выступление президента Дональда Трампа в Зале эмансипации в Капитолии
Оперный певец Кристофер Маччио во время исполнения гимна США.
Бывшие президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис склоняют головы во время благословения во время инаугурации. В ходе церемонии молитвы прочитали священнослужители, представлявшие иудеев, протестантов и католиков.
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор во время церемонии. В числе гостей на инаугурации были журналист Такер Карлсон, подкастер Джо Роган, гендиректор Google Сундар Пичаи, а также CEO заблокированной в США соцсети TikTok Шоу Цзы Чу.
Сенаторы США Том Коттон и 83-летний Берни Сандерс в зале Капитолия во время церемонии.
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