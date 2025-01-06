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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Зеленский не приедет на инаугурацию Трампа

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Президент Украины Владимир Зеленский не приедет на инаугурацию будущего президента США Дональда Трампа. Об этом глава государства рассказал в интервью американскому журналисту Лексу Фридману.

«Я бы хотел, конечно. Я буду смотреть, что происходит здесь [на Украине]», — сказал Зеленский.

Он заявил, что нет традиции приглашать зарубежных лидеров на инаугурацию, хоть и есть политики, которые приедут по своему желанию, но сам приезжать без приглашения не желает. Президент Украины упомянул сложности с обеспечением собственной безопасности, в связи с чем его охраной необходимо заниматься Секретной службе США.

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Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Инаугурация Трампа пройдет примерно через две недели, 20 января.

В середине декабря Трамп заявил, что не приглашал Зеленского на церемонию инаугурации, но президент Украины может посетить инаугурацию, если захочет.

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Персоны
Владимир Зеленский инаугурация Дональд Трамп Украина США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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