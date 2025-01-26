Израиль отправит посла на парад Победы в Москве

Посол Гальперин: Израиль будет представлен на параде Победы 9 мая в Москве

Любые обстоятельства не изменят исторических фактов, и потому Тель-Авив будет представлен на параде Победы, рассказала посол. Она отметила, что оба ее дедушки воевали в Красной армии вместе с другими 500 тыс. евреев

Симона Гальперин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Израиль будет представлен на параде Победы 9 мая в Москве, сообщила ТАСС посол в России Симона Гальперин.

«Я хочу очень четко сказать: исторические факты не меняются из-за разных геополитических или других обстоятельств. Израиль еще в 2017 году принял в кнессете решение, что 9 мая будет отмечаться День Победы», — сказала дипломат.

В прошлом году Гальперин тоже посетила парад.

Израильский посол рассказывала, что оба ее дедушки воевали в рядах Красной армии во время Второй мировой войны. «Было около 500 тыс. евреев, еврейских солдат, которые воевали, из них 200 тыс. погибли: 120 тыс. погибли на войне и еще 80 тыс. попали в плен. К сожалению, поскольку они были евреями, им не удалось быть отправленными в лагеря: их сразу уничтожили немцы, нацисты», — делилась посол.

Германия не отправит свою делегацию на парад в этом году, сообщил посол Александер Ламбсдорф. Он пояснил, что пока не завершится российско-украинский конфликт, официальный Берлин «не может участвовать в военном параде в Москве».

Главы недружественных стран приглашены на парад не будут, как и годом ранее, сообщал Кремль.

«Эту дату мы обязаны отметить не просто ярко, торжественно. Главная задача — наполнить все мероприятия глубоким содержанием», — поручил президент Владимир Путин осенью 2023-го.