Путин призвал ярко и торжественно отметить в 2025 году 80-летие Победы

Путин: 80-летие Победы в 2025 году надо отметить ярко и торжественно

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Президент России Владимир Путин призвал уже сейчас начать подготовку к празднованию в 2025 году 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Приближается 80-летие Великой Победы. Эту дату мы обязаны отметить не просто ярко, торжественно. Главная задача — наполнить все мероприятия глубоким содержанием, и готовить нужно их уже сейчас», — сказал глава государства на заседании оргкомитета «Победа».

Путин также заявил, что документы о военных преступлениях, совершенных во время Второй мировой войны, которые хранятся в архивах ФСБ и Минобороны России, должны стать доступны для граждан. Президент назвал открытый показ архивных материалов «достойным ответом» тем, кто «перевирает историю».

В 2015 году Путин назвал 70-летие Победы в Великой Отечественной войне самым значимым событием года. Тогда он говорил, что юбилей Победы отметили «с честью перед отцами и дедами, судьба которых вдохновляла». 2020 год Путин объявил Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы.