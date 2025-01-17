В Казахстане впервые с 2019 года проведут парад Победы

Фото: Dinara / XinHua / Global Look Press

Казахстан впервые с 2019 года проведет военный парад, посвященный Победе в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества, который пройдет 7 мая, следует из плана мероприятий по подготовке и празднованию 80-летия памятного события в 2025 году.

«Мероприятие станет ключевым событием в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнет память казахстанцев об этом значимом событии, значимость защиты родной земли и преемственность героических традиций народа Казахстана», — сказано в документе.

Непосредственно в День Победы — 9 мая — планом предусмотрены церемония возложения венков и цветов к монументам защитникам Отечества, праздничный салют, а также торжественные церемонии чествования ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Это будет первый военный парад в честь Дня Победы с 2019 года. В 2020–2021 годах парад отменяли из-за пандемии коронавируса, а с 2022 по 2024 год мероприятие не проводили в целях экономии бюджетных средств.