В Дании рассказали, что может помешать Трампу купить Гренландию
Если президент США Дональд Трамп все же попытается купить Гренландию, ему сперва потребуется получить согласие Великобритании, заявил The Times эксперт по истории острова Том Хойем. В 1982-1987 годах он был министром Дании по делам Гренландии, автономной территории в составе страны.
«Соединенное Королевство потребовало в 1917 году, что если Гренландия будет продана, то у Великобритании должно быть право купить ее первой», — сказал он.
По словам Хойема, такое требование Лондон выдвинул из-за Канады, которая в то время была британским доминионом (суверенным государством с прямыми связями с Великобританией). Канаду с Гренландией разделяет пролив Нэрса в Северном Ледовитом океане, а в 2022 году у них появилась сухопутная граница — на острове Ганса в проливе Кеннеди.
В 1917 году Вашингтон и Копенгаген заключили договор, по которому острова Датской Вест-Индии перешли к США за $25 млн. В составе Соединенных Штатов они получили название Американские Виргинские острова. По словам Хойема, тогда же американский президент Вудро Вильсон потребовал, чтобы в соглашение включили и Гренландию, но Дания отказалась. В Копенганене заявили, что одобрят договор только в том случае, если США гарантируют, что остров всегда будет принадлежать Дании. Вильсон согласился.
«Я сам видел оригинальный документ в музее. Это означает, что Соединенные Штаты юридически признали, что Гренландия есть и всегда будет датской. Но Трамп, похоже, никогда этого не слышал», — сказал эксперт. Тем не менее, договор не помешал США предпринять попытку купить остров после Второй мировой войны: в 1946 году президент Гарри Труман предлагал за него Дании $100 млн.
В 2019 году, в свой первый президентский срок, Трамп уже обращался к властям Дании с предложением о покупке Гренландии, но они его отклонили. Вскоре после победы на выборах 2024 года республиканец вернулся к этой идее, он утверждал, что для США «абсолютно необходимо» владеть Гренландией, чтобы «обеспечить национальную безопасность и свободу во всем мире».
На прошлой неделе политик провел телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен по поводу Гренландии. По данным Financial Times, 45-минутная беседа прошла ужасно, Трамп вел себя агрессивно и был настроен на конфронтацию после того, как получил отказ в продаже острова, хотя Фредериксен и предложила нарастить сотрудничество в вопросе военных баз и добычи полезных ископаемых.
Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде подчеркивал, что остров не хочет быть ни датским, ни американским. «У нас есть стремление к независимости, желание быть хозяевами в собственном доме... Это то, что каждый должен уважать», — заявлял он.
Читайте РБК в Telegram.
Как Лукашенко подготовил Белоруссию к президентским выборам
Топ самых богатых людей в администрации Дональда Трампа. Инфографика
Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство
Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей
Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион
Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее
Каких иномарок больше всего на дорогах России
Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году
Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве
Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов