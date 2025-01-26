В Дании рассказали, что может помешать Трампу купить Гренландию

В начале XX века Вашингтон и Копенгаген заключили соглашение, по которому США отошли Виргинские острова. Тогда же Британия потребовала, чтобы у нее было право первой купить Гренландию, если остров решат продать, заявил эксперт

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Если президент США Дональд Трамп все же попытается купить Гренландию, ему сперва потребуется получить согласие Великобритании, заявил The Times эксперт по истории острова Том Хойем. В 1982-1987 годах он был министром Дании по делам Гренландии, автономной территории в составе страны.

«Соединенное Королевство потребовало в 1917 году, что если Гренландия будет продана, то у Великобритании должно быть право купить ее первой», — сказал он.

По словам Хойема, такое требование Лондон выдвинул из-за Канады, которая в то время была британским доминионом (суверенным государством с прямыми связями с Великобританией). Канаду с Гренландией разделяет пролив Нэрса в Северном Ледовитом океане, а в 2022 году у них появилась сухопутная граница — на острове Ганса в проливе Кеннеди.

В 1917 году Вашингтон и Копенгаген заключили договор, по которому острова Датской Вест-Индии перешли к США за $25 млн. В составе Соединенных Штатов они получили название Американские Виргинские острова. По словам Хойема, тогда же американский президент Вудро Вильсон потребовал, чтобы в соглашение включили и Гренландию, но Дания отказалась. В Копенганене заявили, что одобрят договор только в том случае, если США гарантируют, что остров всегда будет принадлежать Дании. Вильсон согласился.

«Я сам видел оригинальный документ в музее. Это означает, что Соединенные Штаты юридически признали, что Гренландия есть и всегда будет датской. Но Трамп, похоже, никогда этого не слышал», — сказал эксперт. Тем не менее, договор не помешал США предпринять попытку купить остров после Второй мировой войны: в 1946 году президент Гарри Труман предлагал за него Дании $100 млн.

В 2019 году, в свой первый президентский срок, Трамп уже обращался к властям Дании с предложением о покупке Гренландии, но они его отклонили. Вскоре после победы на выборах 2024 года республиканец вернулся к этой идее, он утверждал, что для США «абсолютно необходимо» владеть Гренландией, чтобы «обеспечить национальную безопасность и свободу во всем мире».

На прошлой неделе политик провел телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен по поводу Гренландии. По данным Financial Times, 45-минутная беседа прошла ужасно, Трамп вел себя агрессивно и был настроен на конфронтацию после того, как получил отказ в продаже острова, хотя Фредериксен и предложила нарастить сотрудничество в вопросе военных баз и добычи полезных ископаемых.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде подчеркивал, что остров не хочет быть ни датским, ни американским. «У нас есть стремление к независимости, желание быть хозяевами в собственном доме... Это то, что каждый должен уважать», — заявлял он.