Дания и Канада урегулировали 50-летний территориальный спор

Дания и Канада подписали договор об урегулировании территориального спора о принадлежности острова Ганса. Спор длился с 1973 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Дании.

«Остров Ганса в проливе Кеннеди будет разделен между канадской территорией Нунавут и Гренландией, которая является автономной территорией в составе Дании», — говорится в сообщении МИД.

Подпись под договором о разделе острова Ганса в Оттаве поставили министры иностранных дел Дании и Канады, а также премьер-министр Гренландии. Теперь у Дании и Канады появится сухопутная граница, а также расширится морская граница.

Площадь необитаемого острова Ганса — 1,3 кв. км. Спор между странами начался в 1973 году, когда Дания и Канада вели переговоры о морской границе. Тогда принятие решения о статусе острова было отложено. На протяжении спора датские военные во время визитов на остров оставляли там бутылку датского аквавита, а канадские — бутылку канадского виски.