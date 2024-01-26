Губернаторы из 25 штатов обвинили Байдена в нежелании защищать границу

Губернаторы из 25 штатов обвинили нынешнюю администрацию президента США Джо Байдена в нежелании защищать американскую границу и бороться с нелегальной миграцией. Их обращение опубликовано на сайте Ассоциации республиканских губернаторов.

Они заявили, что Байден и его администрация отказываются соблюдать действующие иммиграционные законы и допускают массовое условно-досрочное освобождение мигрантов по всей Америке, которые въехали в нее незаконно.

«Вместо того, чтобы поддерживать верховенство закона и обеспечивать безопасность границ, администрация Байдена напала на Техас и подала в суд на него за то, что он принял меры по защите американских граждан от исторического уровня нелегальных иммигрантов, смертельных наркотиков, таких как фентанил, и террористов, проникающих в нашу страну», — говорится в заявлении.

Губернаторы выступают в поддержку главы штата Техас, в котором в июле 2023 года установили на реке Рио-Гранде плавучий барьер — соединенные друг с другом буи диаметром больше метра. Губернатор Грег Эбботт рассказал, что планировал возвести еще больше барьеров и протянуть колючую проволоку на границе. Штат таким образом хотел сдерживать поток нелегалов.

Минюст США подал в суд на Техас и Эбботта с требованием убрать ограждение. В документе говорится, что губернатор подобным решением нарушил американское законодательство, так как сооружение подобных барьеров требует одобрения инженерного корпуса армии Соединенных Штатов, а власти Техаса не запрашивали и не получали его.

Губернаторы-республиканцы в заявлении подчеркнули, что солидарны с Эбботтом и штатом Техас в использовании всех инструментов и стратегий, включая заборы из колючей проволоки, для обеспечения безопасности границы.

22 января Верховный суд США постановил убрать проволочные ограждения, которые установила Национальная гвардия Техаса на границе с Мексикой. Эбботт заявил о намерении защищать границу штата с Мексикой от мигрантов силовыми ресурсами вопреки постановлению.