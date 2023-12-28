США и Мексика провели экстренную встречу по миграции

Власти США и Мексики провели срочные переговоры из-за стремительно растущего числа нелегальных мигрантов, пересекающих границу двух стран. Кризис поставил под вопрос военную помощь США Украине и шансы Байдена на выборах 2024 года.

Фото: Rebecca Noble / Reuters

О чем договорились США и Мексика

27 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Мехико для переговоров по разрешению набирающего все большую интенсивность миграционного кризиса на американо-мексиканской границе. В состав делегации, помимо Блинкена, вошли министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас и советник Белого дома по внутренней безопасности Лиз Шервуд-Рэндалл. Визит состоялся спустя неделю после телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и его мексиканским коллегой Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

После трехчасовых переговоров Обрадор сообщил в соцсети X (бывший Twitter), что стороны заключили «важные соглашения на благо наших народов и государств», но не стал вдаваться в детали. Американские чиновники рассказали, что власти Мексики проинформировали их о новых мерах по борьбы с миграционным кризисом, в том числе в отношении контрабандистов, которые помогают мигрантам добираться до границы с США. «Мы были действительно впечатлены некоторыми новыми мерами, которые предпринимает Мексика, и в последние дни мы увидели довольно значительное сокращение числа пересечений границы», — рассказал журналистам неназванный высокопоставленный чиновник.

Министр иностранных дел Мексики Алисия Барсена, в свою очередь, рассказала журналистам, что на переговорах обсуждалась важность восстановления нормальной работы пограничных переходов, которая остается главным приоритетом для Мехико, а также создание совместной рабочей группы по миграции с участием властей Гватемалы и других стран Южной и Латинской Америки. Ближайшая встреча, как ожидается, состоится в конце января. О каких-то других договоренностях официально не сообщалось.

Незадолго до визита Блинкена Обрадор сообщил, что США требуют от Мексики эффективнее контролировать потоки мигрантов, а именно не позволять им продвигаться на север, к американской границе, удерживая их в южных районах страны. Взамен мексиканский лидер планировал попросить Вашингтон увеличить финансовую помощь странам Центральной и Южной Америки, а также ослабить санкции против Венесуэлы и Кубы, на которых приходится около 20% прибывающих в Мексику мигрантов. Он также призвал администрацию Байдена и Конгресс США выделить больше ресурсов для помощь нуждающимся в Латинской Америке, а не возводить «барьеры, заборы из колючей проволоки и стены», чтобы остановить поток нелегальных мигрантов на южной границе США.

В преддверии встречи представители Министерства национальной безопасности США подготовили список конкретных способов, которыми Мексика помогла бы разрешить миграционный кризис. Среди них — вывоз мигрантов в южные регионы, ужесточение контроля над железными дорогами, которые мигранты используют для поездок к границе США, и создание стимулов, которые убедят их не пытаться проникнуть на американскую территорию и остаться в Мексике, например, выдача им виз, сообщает CNN. Согласилась ли мексиканская сторона с каким-то из предложений, не уточняется.

Согласно сентябрьским договоренностям с руководством Погранично-таможенной службой США, Мехико должен депортировать мигрантов из приграничных городов и препятствовать их нелегальному проникновению в США. Мексиканские власти уже выделили 32 тыс. военных и нацгвардейцев для борьбы с нелегальной миграцией, а Нацгвардия стала задерживать больше мигрантов, чем преступников. Однако ситуация продолжила ухудшаться.

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Чем вызвана срочность переговоров

В последние недели американские пограничники столкнулись с беспрецедентным наплывом мигрантов, пытающихся незаконно пересечь южную границу США. Большинство из них — выходцы из Венесуэлы, Никарагуа, Кубы и Гаити, спасающиеся от нищеты и преступности, однако в последнее время возросло число граждан Индии, Китая, России и стран Африки и Центральной Азии. С января по ноябрь 2023 года Погранично-таможенная служба США зафиксировала свыше 2,2 млн попыток нелегального пересечения границы с Мексикой.

Приросту способствовала отмена в мае нормативного акта (под названием Раздел 42), который позволял американским властям в ускоренном режиме депортировать мигрантов из-за опасений распространения коронавируса и других опасных патогенов. Пограничные службы также винят в кризисе псевдотуристические агентства, которые продают поездки к южной границе США и организуют контакты мигрантов с перевозящими их контрабандистам.

В конце декабря американские власти сообщили, что впервые с пандемии число мигрантов, ежедневного задерживаемых при пересечении южной границы США, достигло отметки в 10 тыс. человек (в ноябре это показатель составлял 6,8 тыс.). При этом около 1,5 тыс. мигрантов ежедневно пересекают границу благодаря заполнению соответствующих форм в предназначенном для просителей убежища мобильном приложении CBP One, разработанном Погранично-таможенной службой США, сообщает CBS News со ссылкой на данные федерального правительства. Ситуация как в небольших приграничных американских городах, так и в крупных мегаполисах вроде Денвера и Нью-Йорка выходит из-под контроля. Из-за переполненности центров временного содержания пограничникам приходится массово выпускать мигрантов из них. Меняющаяся география стран исхода мигрантов также создает серьезный вызов для американских властей: в США попросту не хватает рейсов для депортации лиц, которым отказывают в убежище.

На минувшей неделе власти США были вынуждены временно закрыть два железнодорожных пограничных перехода в Техасе, чтобы направить местных таможенников на помощь пограничникам. Закрытие погранпунктов стало сильным ударом как для американских, так и для мексиканских производителей, пользующихся железной дорогой для транспортировки своих товаров. Американские фермеры подсчитали, что каждый день простоя теряют в экспорте почти 1 миллион бушелей (около 43 тыс тонн) зерна. Мексиканская ассоциация работодателей, в свою очередь, оценила связанные с этим потери в 100 миллионов долларов в день. Три пограничных перехода в Аризоне и Калифорнии по-прежнему остаются полностью или частично закрыты.

За первые 11 месяцев 2023 года мексиканские власти задержали 680 тыс. мигрантов, направлявшихся к границе с США. 25 декабря, на фоне сообщений о грядущем визите Блинкена, караван из 6 тыс мигрантов, в том числе женщин с маленькими детьми, выдвинулся из южного мексиканского города Тапачула, расположенного вблизи границы с Гватемалой, на север, к границе США. В сентябре мексиканское издание Diario del Sur сообщало, что в Тапачуле застряли около 100 тыс. мигрантов, месяцами ожидающих разрешение на транзит через Мексику. Медлительность местной бюрократии и прежде приводила к волнениям среди мигрантов, которые сбиваются в караваны, чтобы совместно противостоять картелям и вымогательству местных властей, пишет The Hill.

26 декабря караван беспрепятственно прошел мимо главного пункта иммиграционного контроля в городе Уистла. Некоторые его участники держали в руках транспаранты со словами «Исход из нищеты». Нацгвардия не стала оказывать им сопротивление, поскольку власти рассчитывают, что мигранты сами устанут от шествия по шоссе сквозь джунгли и под палящим солнцем — еще ни одному каравану не удавалось преодолеть 1600-километровый путь от южной до северной границы Мексики без использования транспортных средств, отмечает The Associated Press. Отчасти их ожидания оправдались — по состоянию на 27 декабря в караване осталось лишь 3 тыс. человек, сообщает CNN.

При этом в последнее время мигранты стали на ходу забираться на товарные поезда, следующие на север. В сентябре одна из крупнейших железнодорожных компаний страны Ferromex была вынуждена временно приостановить движение поездов из-за возросшего числа смертей и травм среди мигрантов, пытающихся добраться на составах до границы с США.

Как миграционный кризис связан с военной помощью Украине

Проблема нелегальной миграции в США приобретает дополнительное значение на фоне предстоящих в ноябре президентских выборов. 6 декабря республиканцы в Сенате заблокировали рассмотрение законопроекта о дополнительных бюджетных ассигнований в размере $110,5 млрд, направленных на обеспечение национальной безопасности США и включавших военную помощь американским союзникам — Украине, Израилю и Тайваню.

Глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг предупреждала, что без этого законопроекта США к концу года исчерпают ресурсы для оказания помощи Киеву, а Байден призывал не делать президенту России Владимиру Путину «величайший подарок». Однако республиканцы отказались даже допустить законопроект до голосования, увязав его рассмотрение с ужесточением миграционного законодательства. Байден заявил, что не станет полностью удовлетворять требования политических оппонентов, но подчеркнул свою готовность пойти на «значительные компромиссы».

Представители администрации Байдена провели несколько раундов переговоров с сенаторами-республиканцами. Дискуссии сосредоточились на трех ключевых аспектах: ужесточение критериев для предоставления убежища, усиление охраны южной границы за счет увеличения численности персонала и их оснащения высокотехнологичным оборудованием, а также усилия по искоренению самих причин, из-за которых мигранты устремляются в США, сообщает The Associated Press. В частности, чиновники и законодатели обсуждали возможное ужесточение понятия «обоснованного страха», который может считаться основанием для предоставления убежища.

Кроме того, по данным The Wall Street Journal, администрация Байдена согласилась на введение нового механизма по ускоренной высылке мигрантов, аналогичного пандемийному Разделу 42. Чиновники также пошли навстречу в вопросе расширения практики по содержанию мигрантов под стражей на время рассмотрения их дел, вопреки прежним обещаниям Демократической партии сократить или вовсе прекратить использование иммиграционных тюрем. Однако администрация Байдена по-прежнему отказываются ограничивать практику «условно-досрочного освобождения» мигрантов, незаконно оказавшихся в США, по гуманитарным причинам.

Стороны так и не смогли прийти к финальному соглашению до рождественских и новогодних праздников, и Сенат ушел на каникулы, которые продлятся до 8 января. «Мы все знаем, что на границе существует проблема. Наша цель — прийти к какому-то решению, как только мы вернемся [с каникул]», — заявил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер. WSJ отмечает, что согласованные на данном этапе меры не обязательно поспособствуют разрешению миграционного кризиса, а, напротив, могут привести лишь к большему хаосу на границе. The Guardian, в свою очередь, допускает, что ужесточение миграционной политики оттолкнет от Байдена часть избирателей, которые расценят подобный шаг как «принесение уязвимых людей в жертву» военной помощи Украине.