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Эксперты предупредили о конфронтации властей США и Техаса из-за границы

WP: после блокировки Техасом границы с Мексикой возник риск конфронтации
Фото: Kaylee Greenlee Beal / Reuters
Фото: Kaylee Greenlee Beal / Reuters

Губернатор Техаса Грег Эбботт, чьи войска Нацгвардии заблокировали участок границы между США и Мексикой, «затевает драку», предположил в разговоре с The Washington Post эксперт по конституционному праву юридического факультета Техасского университета Стив Владек.

Речь идет об участке государственной границы США на реке Рио-Гранде в парке Шелби в городе Игл-Пасс. Накануне, 12 января, подразделения Нацгвардии Техаса взяла под контроль этот участок, не позволив агентам федеральной пограничной службы проникнуть туда. В последние недели патруль использовал парк для содержания мигрантов перед транспортировкой для дальнейшего оформления, поскольку в декабре 2023 года количество незаконных пересечений госграницы резко возросло до рекордных показателей — на южную границу США со стороны Мексики прибыли 225 тыс. мигрантов.

Граница Техаса с Мексикой по реке Рио-Гранде является международной границей, находящейся под юрисдикцией федеральных властей США.

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Еще один собеседник The Washington Post — профессор права в Университете Джорджа Мейсона Илья Сомин — тоже увидел в решении губернатора Техаса «риск вооруженного противостояния». Он отметил, что ранее были случаи, когда штаты отказывались помогать федеральному правительству в вопросах иммиграционного контроля, но они не могут блокировать федеральным властям доступ к международной границе.

«Это создает потенциально опасную ситуацию, когда пограничный патруль сталкивается с вооруженными войсками Национальной гвардии, и если кто-то сделает что-то глупое, может возникнуть неприятная конфронтация», — сказал Сомин.

Политолог Южного методистского университета Кэл Джиллсон увидел в действиях губернатора Эбботта «его давние политические амбиции по восстановлению прав штатов и дальнейшему ограничению власти федерального правительства». В этой ситуации с границей Эбботт нашел способ снова продвинуть этот вопрос, задав вопрос о том, кто обладает высшей властью защищать границу и управлять ею, считает Джиллсон.

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Теги
Техас США Мексика граница мигранты
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