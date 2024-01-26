Медведев оценил шансы на создание Техасской народной республики

Конфликт Техаса и федеральных властей США из-за вопросов защиты границы говорит о том, что Вашингтон не способен решить вопросы внутренней политики, считает Медведев

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США могут столкнуться с конституционным кризисом, а впоследствии — с разрушительным гражданским противостоянием; в этих условиях «образование Техасской Народной Республики становится все более реальным», написал в своем телеграм-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.



«Американская администрация демонстрирует полную неспособность справиться с миграционным кризисом, который разгорелся в одном из крупнейших штатов США», — заявил зампред, комментируя ситуацию в Техасе. По словам Медведева, губернатор штата Грег Эбботт «наплевал» на позицию Белого дома и президента Джо Байдена и начал восстанавливать заграждения из колючей проволоки, «лишь бы защититься от наплыва мигрантов, которые бесконтрольно пересекают южную границу».

По мнению Медведева, это свидетельствует об «ослаблении гегемонии США, которое происходит изнутри в результате действий самих же американцев». Вашингтон, поддерживая Украину, «и кажется, уже ничего кроме этого не замечающий», неспособен справиться с вопросами внутренней политики, считает зампред. Он назвал оторванными от действительности решения Верховного суда США о том, что вопросы миграции относятся к компетенции федеральных властей, а не штата.

«Эти самые власти из-за своего бездействия могут окончательно довести до белого каления население Техаса, которое уже сейчас всерьез задумалось об отделении», — написал Медведев.

Летом 2023 года власти Техаса установили плавучую преграду — цепочку буйков на реке Рио Гранде, по которой проходит граница между США и Мексикой. Минюст США подал жалобу на штат, назвав эти действия нарушением закона о реках и бухтах; ведомство заявило, что барьер представляет угрозу судоходству и общественной безопасности. Спасатели находили тела людей, погибших при попытке пересечь его.

Эббот выступил в защиту установки барьеров, заявив, что они предотвратили проникновение в страну сотен тысяч нелегальных мигрантов, а также заявил, что планирует возвести еще больше заграждений. Нацгвардия Техаса и военнослужащие начали устанавливать вдоль границы колючую проволоку. 22 января Верховный суд США постановил убрать заграждения, однако Эббот и департамент общественной безопасности Техаса «удвоили усилия» по возведению барьеров, пишет CNN. Губернатор назвал проволоку «эффективным средством сдерживания незаконных пересечений, которые поощряет Байден». «Я продолжу защищать конституционные полномочия Техаса по обеспечению безопасности границы и предотвращению уничтожения нашей собственности администрацией Байдена», — пообещал он.

В поддержку Эббота выступили губернаторы более 20 штатов, они обвинили президента и администрацию США в отказе соблюдать иммиграционные законы. По данным Министерства внутренней безопасности, в декабре на южную границу США со стороны Мексики прибыли 225 тыс. мигрантов, что стало самым высоким месячным показателем с 2000 года.