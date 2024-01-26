Россия и Украина обменялись телами погибших военных
Депутат Шамсаил Саралиев заявил РБК о возвращении украинской стороной 55 тел погибших российских военных.
Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что на Украину передали тела 77 погибших военных. Там уточнили, что тема обмена обсуждалась длительное время при посредничестве Международного комитета красного креста.
Украинские военные уточнили, что тела будут переданы судебно-медицинским экспертам для установления их личностей.
На этой неделе Россия и Украина должны были провести обмен военнопленными в формате «192 на 192», однако он не состоялся. Самолет Ил-76, на борту которого были 65 украинцев, был сбит при подлете к Белгороду. Российская сторона возложила ответственность за случившееся на украинскую ПВО, действовавшую в районе населенного пункта Липцы Харьковской области.
По факту случившегося Следственный комитет России возбудил дело по статье о теракте.
Президент Украины Владимир Зеленский 25 января заявил, что Киев будет настаивать на международном расследовании крушения Ил-76. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ответил, что Россия согласится на это в случае, если это будет расследование «преступных действий киевского режима».
Официальный представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов накануне заявил, что Киев заинтересован в дальнейших обменах. В свою очередь глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал, что Россия будет разговаривать «хоть с чертом» ради освобождения своих граждан, оказавшихся в плену..
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