Украина заявила о намерении продолжать обмениваться пленными с Россией
Украина готова продолжать обмены пленными с Россией, сообщил официальный представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала «Рада».
«Украина заинтересована в том, чтобы возвращать своих защитников. Мы можем и будем отдавать пленных россиян», — сказал он, комментируя перспективы дальнейших обменов военнопленными с Украиной после крушения Ил-76 в Белгородской области (цитата по «Интерфакс-Украина»).
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, отвечая на тот же вопрос, заявил, что Россия будет разговаривать «хоть с чертом» ради освобождения российских пленных.
Ил-76 разбился 24 января. По данным российского Минобороны, он летел из Москвы в Белгород, на его борту находились 65 украинских военных для обмена, а также трое сопровождающих и шесть членов экипажа. Все находившиеся на борту погибли при крушении.
Минобороны России обвинило в крушении Киев. По данным ведомства, две ракеты были запущены из Харьковской области. Следственный комитет завел уголовное дело по статье о теракте.
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