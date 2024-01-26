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Выборы президента России ,  
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Россия откроет участки на выборах президента в «недружественных странах»

МИД: участки для выборов президента России откроют в недружественных странах
Сюжет
Выборы президента России
Россия откроет за рубежом порядка 300 избирательных участков на выборах президента, в том числе в недружественных странах. В МИДе предупредили об ответственности за попытки «нарушить нормальный ход» голосования
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Участки для выборов президента России будут открыты в том числе в недружественных странах, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Избирательные участки будут открыты во всех странах, в которых имеются дипломатические представительства и консульские учреждения нашей страны, в том числе и в недружественных», — сказала она.

Захарова выразила сожаление, что закрытие российских дипломатических представительств в ряде стран сократило возможности Москвы по размещению избирательных участков. По ее словам, в первую очередь речь идет о государствах Прибалтики, Молдавии, Германии, США, Чехии, Финляндии. Официальный представитель МИДа отметила, что по сравнению с предыдущими выборами в 2024 году в этих странах их количество будет меньше. Россия планирует открыть за рубежом порядка 300 избирательных участков, сообщила Захарова.

Москва принимает меры по обеспечению безопасности голосования за рубежом, отметила Захарова. Она также предупредила об административной и уголовной ответственности за попытки «нарушить нормальный ход выборов».

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источник сообщали о возможном отказе от организации участков для голосования на выборах президента в консульствах России в значительной части недружественных стран (в соответствующий список правительства внесено 49 государств). По словам собеседников издания, причинами для подобных обсуждений являются соображения безопасности избирателей и сокращения штата работников консульств. При этом за рубежом не будет работать система дистанционного электронного голосования, предупреждали представители ЦИК.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия МИД Мария Захарова выборы президента список недружественных стран
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