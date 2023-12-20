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Выборы президента России ,  
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Памфилова рассказала о плачущих «крокодильими слезами» уехавших россиянах

Памфилова: уехавшие россияне крокодильими слезами плачут из-за отсутствия ДЭГ
Сюжет
Выборы президента России
Элла Памфилова
Элла Памфилова (Фото: kremlin.ru)

Россияне, покинувшие страну, сильно сожалеют из-за невозможности принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«С одной стороны говорят, как все плохо, и как ужасно проводятся выборы. С другой стороны, горючими крокодильими слезами исходят, почему ДЭГ не будет применяться за рубежом», — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Памфилова заявила о планах «подонков» и «осевших ждунов» сорвать выборы
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

О том, что граждане России, находящиеся за рубежом, не смогут проголосовать через систему ДЭГ, Памфилова заявила в августе. По ее словам, ограничение защищает электронное голосование внутри страны от внешнего вмешательства. Глава ЦИК заявила тогда, что западные страны «максимально ограничили в правах» граждан России, находящихся за рубежом.

Совет Федерации принял постановление о назначении выборов президента России 7 декабря. Голосование пройдет с 15 по 17 марта 2024 года.

В ЦИК уточнили, что ДЭГ проведут в 29 регионах России, в том числе в Москве, Крыму и Севастополе. В столице голосование пройдет с использованием региональной информационной системы.

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Элла Памфилова ЦИК выборы президента электронное голосование
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