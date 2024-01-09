ЦИК зарегистрировала Харитонова кандидатом в президенты

Николай Харитонов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутата Госдумы от КПРФ Николая Харитонова кандидатом на выборах президента. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

«ЦИК России зарегистрировала кандидатом на должность президента Российской Федерации Николая Харитонова (КПРФ). Кандидат выдвинут парламентской партией, поэтому сбор подписей избирателей в его поддержку не требуется», — говорится в сообщении.

Решение было принято единогласно. Получив удостоверение кандидата от главы ЦИК Эллы Памфиловой, Харитонов заявил, что надеется на консолидацию общества на фоне президентской кампании.

1 января ЦИК приняла документы для регистрации на выборах от лидера ЛДПР и главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, вице-спикера нижней палаты парламента Владислава Даванкова и председателя ЦК партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича.

5 января Слуцкий и Даванков получили кандидатские удостоверения, а Малинковичу как представителю непарламентской партии разрешили открыть избирательный счет и начать собирать подписи избирателей.

Николай Харитонов — член думской фракции КПРФ и председатель комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики. В 2004 году он уже участвовал в выборах президента. Тогда он также шел от КПРФ и занял второе место, набрав 9,4 млн голосов (13,69%).