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Выборы президента России ,  
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МИД оценит возможность проведения выборов в «недружественных» странах

Захарова: МИД оценит возможность проведения выборов в недружественных странах
Сюжет
Выборы президента России
МИД России изучает ситуацию с проведением выборов президента за рубежом и объявит позже о формате голосования, заявила Захарова. «Ведомости» сообщили о возможном отказе от организации участков в «недружественных» странах
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Министерство иностранных дел России изучает ситуацию с проведением президентских выборов в «недружественных» странах, о формате и практических аспектах организации голосования будет объявлено, заявила РБК официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Мы запрашиваем страны на предмет обеспечения безопасности, и по итогам межведомственной проработки будет принято решение о схеме организации голосования за рубежом», — сообщила Захарова, добавив, что о формате и практических аспектах будет объявлено ориентировочно до конца января.

Ранее дипломатический источник сообщил «Ведомостям» об отказе от организации участков для голосования на президентских выборах в российских консульствах на территории некоторых «недружественных» стран. По его словам, речь идет о значительной части государств, внесенных в соответствующий список правительства России (входят 49 стран). Однако собеседник газеты отметил, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято, идут консультации.

Другой собеседник «Ведомостей», близкий к МИД России, уточнил, что окончательное решение примут в январе. По его словам, возможность отказа от открытия участков голосования в некоторых странах обсуждают из соображений безопасности избирателей, а также по причине сокращения штата работников консульств.

Член ЦИК России Павел Андреев подтвердил изданию, что пока охват стран для голосования не определили, срок образования избирательных участков за рубежом — 24 января, однако комиссия имеет право принимать соответствующие решения вплоть до пяти дней до даты выборов.

ЦИК объявила о создании единой территориальной избирательной комиссии на президентских выборах 8 ноября. Ее задачей станет сбор данных с участковых избирательных комиссий (УИК) из консульств, сообщил «Ведомостям» электоральный юрист Гарегин Митин. По его словам, на территории зарубежных участков в отличие от участков внутри страны можно зарегистрировать более 3 тыс. избирателей и именно консульские учреждения выступают инициаторами создания УИК, а ЦИК при этом соорганизатор процесса.

Издание отмечает, что понятие явки в привычном смысле не применяется на российских выборах за границей из-за отсутствия постоянных списков избирателей. Согласно ст. 26 федерального закона «О выборах президента Российской Федерации», россияне могут попасть в такие списки по желанию. По этой причине процент проголосовавших за рубежом высокий, отмечает газета.

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Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Представители ЦИК ранее сообщали, что система дистанционного электронного голосования не будет работать за рубежом.

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Теги
Юлия Овчинникова, Валентина Шварцман
Россия Мария Захарова МИД выборы президента
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