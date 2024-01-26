Арахамия предложил провести военные учения для чиновников на Украине
Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия предложил устроить военные учения для всех госслужащих и народных депутатов на Украине. По словам парламентария, это может мотивировать украинцев к мобилизации.
«Мы сейчас работаем с Министерством обороны, чтобы была нормальная кампания. Я считаю, что все госслужащие должны идти в «учебку», жить, не как какие-то там VIP-персоны, и депутаты тоже. Я — точно», — приводит его слова украинское издание «Левый берег».
Арахамия также назвал себя сторонником идеи о том, что госслужащие и депутаты должны проходить военные учения вместе с другими украинцами. По его словам, «тогда все увидят, что это [мобилизация] не так страшно».
«Я не завидую командиру «учебки», где будет много депутатов, и там будут плохо учить. Вы же понимаете, что они просто сотрут его, будут кадровые изменения, пока не наладится какой-то уровень обучения. Все учебки по стране надо занять. Я считаю, что это необходимо. Министров также подключить, замминистров, руководителей департаментов. Хотя бы part-time, но учиться», — сказал лидер «Слуги народа».
Арахамия также отметил необходимость разъяснять украинцам, как именно проходит мобилизация, поскольку, по его словам, многие думают, что после получения повестки и прохождения медицинской комиссии сразу отправляют на краткосрочные учения, затем на фронт. Прохождение должностными лицами обучения в военных центрах позволит продемонстрировать обратное, считает он.
рассказывал о просьбе военных дополнительно мобилизовать 500 тыс. украинцев. Спустя месяц глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявлял о невозможности продолжения боевых действий без дополнительной мобилизации.
Президент России Владимир Путин летом 2023 года отмечал, что мобилизационный резерв Украины не безграничен. Он, ссылаясь на потери Киева, также указывал на решение западных стран воевать с Москвой «до последнего украинца».
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