Украинский омбудсмен заявил, что военкомы не вправе задерживать людей

Проверка документов и задержания не входят в полномочия военкоматов на Украине, в офисе омбудсмена реагируют на такие жалобы. Сообщалось, что украинские военкомы ищут военнообязанных на улице, в транспорте и даже санаториях

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Украинские военкоматы — они называются территориальными центрами комплектования (ТЦК) — не имеют права проверять документы граждан или задерживать их, заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец в интервью порталу New Voice.

«Основной вопрос, который поднимают граждане Украины, — это несоответствие мандатов ТЦК. Это когда они требуют проверять документы, забирают документы и физически задерживают граждан Украины. У них таких прав нет», — сказал он.

Лубинец рассказал, что к нему обращались по поводу случаев, когда сотрудники ТЦК прямо на улице забирали людей и увозили их, но они не «системные», и когда они применяли физическую силу к людям. По некоторым инцидентам открыли уголовные дела, в других в ТЦК инициировали мониторинговые проверки, сказал омбудсмен.

На Украине не раз сообщали о нестандартных методах работы военкомов: например, в Одессе сотрудники ТЦК проводили рейды в общественном транспорте. Они объясняли, что имеют право на проверку документов и применение иных мер из-за военного положения.

Лубинец также выступил против расширения полномочий ТЦК, которые были включены в законопроект о мобилизации, в том числе было предложение разрешить им проверять документы. Лубинец отметил, что это бы стало нарушением Конституции, так как военные структуры согласно ей «не могут участвовать в ограничении прав граждан Украины».

19 декабря 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Генштаб страны и Залужный попросили о мобилизации 500 тыс. человек. Главком позднее сказал, что «военное командование никакого запроса не делало на какие-то там цифры и тому подобное».

Спустя неделю после заявления Зеленского правительство страны внесло в Верховную раду законопроект об «усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы». Документ предусматривал введение электронных повесток, ограничения для уклонистов (запрет на выезд из страны, на операции с имуществом, приостановку льгот и другие меры), отмену категории ограниченной годности, лишение отсрочки инвалидов третьей группы и другие меры.

Законопроект после обсуждения депутатами и военными отправили на доработку. В Минобороны Украины накануне, 16 января, сообщили, что внесение нового варианта документа произойдет через несколько недель.



В России, как говорил президент Владимир Путин на прямой линии 14 декабря, нет необходимости в новой мобилизации, поток добровольцев и контрактников не сокращается.