Арахамия признал отправку на фронт плохо обученных мобилизованных

Глава фракции «Слуга народа» в Раде Арахамия сказал, что в ходе обсуждения нового закона о мобилизации был поднят вопрос об обучении призываемых, поскольку были случаи отправки мобилизованных на фронт без качественной подготовки

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Некоторые мобилизованные в украинскую армию не проходили перед отправкой на фронт должного обучения, заявил глава фракции президентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в комментарии телеканалу «Рада».

«Мы много получаем историй, когда человека мобилизовали, он обучился, уже вроде как пройден курс, и [оказался] на передовой, а потом выясняется, что [во время обучения] одну гранату кинули или там постреляли два «рожка» и больше не имеют никаких навыков», — сказал он, отвечая на вопросы по поводу нового закона о мобилизации. Документ 11 января был направлен Верховной радой на доработку.

Арахамия отметил, что одно из требований к новой версии закона состоит в необходимости отразить в нем критерии, каким должен быть курс обучения, чтобы солдаты получили нужные для службы знания и умения.

По его словам, военные аргументированно объяснили, зачем нужна мобилизация, однако в предложенном проекте были пункты, нарушающие Конституцию и права человека. В частности, депутаты выступили против призыва инвалидов III группы.

Документ отправили на доработку, чтобы он вернулся в виде, в котором не будет так «беспокоить» общество, он должен быть «качественным», подчеркнул Арахамия.

Накануне глава фракции рассказал, что в совещании по поводу законопроекта участвовали главы фракций и комитетов Рады, министр обороны Рустам Умеров, главком ВСУ Валерий Залужный и начальник Генштаба Сергей Шаптала. Обсуждение было закрытым в соответствии с законодательством о работе с тайной информацией.

Правительство страны внесло законопроект об «усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы» на рассмотрение Рады в конце декабря. Документ предусматривал в том числе введение электронных повесток, ограничения для уклонистов (запрет на выезд из страны, на операции с имуществом, приостановку льгот и другие меры), отмену категории ограниченной годности, лишение отсрочки инвалидов III группы.

19 декабря Зеленский сообщил, что Генштаб страны и Залужный попросили о мобилизации 500 тыс. человек. Главком спустя неделю сказал, что «военное командование никакого запроса не делало на какие-то там цифры и тому подобное».

В России, как говорил президент Владимир Путин на прямой линии 14 декабря, нет необходимости в новой мобилизации. По словам президента, на тот момент 244 тыс. мобилизованных находились непосредственно в зоне боевых действий. В качестве добровольцев и контрактников набраны 486 тыс. человек, поток не сокращается, отметил Путин.