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NYT узнала об опасениях США «смертоносной военной акции» КНДР

NYT: США опасаются, что в ближайшее время КНДР проведет «смертоносную акцию»
Ужесточение риторики и отказ от цели мирного воссоединения с Южной Кореей говорит о переходе КНДР к политики враждебности, считают в США. Там опасаются, что в ближайшее время страна может устроить «смертоносную акцию», узнала NYT
Фото: KCNA / ТАСС
Фото: KCNA / ТАСС

КНДР в ближайшие месяцы может провести ту или иную форму «смертоносной военной акции» против Южной Кореи, однако риска полномасштабной войны на Корейском полуострове пока нет, рассказали The New York Times (NYT) источники в американской администрации.

По их словам, ужесточение риторики Ким Чен Ыном и отказ от официальной цели мирного воссоединения с Южной Кореей говорит о переходе политики КНДР к открытой враждебности. Источники предположили, что лидер Северной Кореи не захочет сразу начинать полномасштабную войну, но может усилить артиллерийские обстрелы позиций южнокорейских военных.

Также собеседники NYT отметили, что Ким Чен Ын, вероятно, «чувствует себя воодушевленным» из-за растущего партнерства с Россией. «Эти заявления и изменения в политике являются частью более широкой стратегии по дестабилизации и созданию зоны беспокойства», — заявила газете научный сотрудник Центра Восток-Запад в Гонолулу Джин Х. Ли.

Эксперт уточнила, что КНДР могла бы начать боевые действия в западном районе Желтого моря, где между странами есть спорные острова.

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Ким Чен Ын во время испытаний подводного дрона, март 2023 года

В конце прошлого года Ким Чен Ын приказал армии и промышленности страны активизировать усилия по подготовке к возможной войне. Он поручил военным «полностью уничтожить» США и Южную Корею, если те будут осуществлять провокации.

В конце декабря южнокорейская армия начала совместные учения с американскими военными. Маневры велись в течение недели у границы с КНДР и завершились 4 января. КНДР раскритиковала учения, назвав их «безрассудными» и приближающими «ад ядерной войны».

На следующий день, 5 января, северокорейские военные выпустили около 200 артиллерийских снарядов по водам у западного побережья. Снаряды попали в морскую буферную зону к северу от Северной разграничительной линии (NLL), фактической морской границы в Желтом море. Южная Корея объявила, что в ответ провела учебные стрельбы. По морской буферной зоне было выпущено около 400 снарядов — в два раза больше, чем КНДР.

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В ноябре КНДР расторгла соглашение о снижении напряженности в военной сфере с Южной Кореей, которое действовало с сентября 2018 года, а на этой неделе Ким Чен Ын назвал невозможным воссоединение с Южной Кореей и призвал демонтировать «Арку Воссоединения». Он также решил ликвидировать все учреждения, работавшие для продвижения переговоров об объединении

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