Министр обороны ФРГ не увидел поводов для радости в передаче танков Киеву

Германия 25 января согласилась передать Украине 14 танков Leopard, еще почти 100 таких машин с разрешение Берлина Киеву передадут другие страны. Борис Писториус назвал решение историческим, но не «отрадным»

Борис Писториус (Фото: Fabrizio Bensch / Reuters)

В поставках танков Leopard Украине нет поводов для радости, заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус, передает Die Welt.

«Это историческое решение, но нет причин кричать «аллилуйя», — сказал он. По словам министра, сложно назвать «очень отрадным» решение по подобному вопросу.

25 января власти Германии объявили о решении передать Украине Leopard. Киев получит 14 таких машин от Берлина, всего же ФРГ вместе с партнерами намерены передать Украине 112 танков: немецкие власти разрешили реэкспорт Leopard из других стран. О намерении передать Киеву танки заявляли в Польше, Нидерландах и Норвегии.

Писториус уточнял, что Германия поставит танки к концу марта. В ближайшее время украинских военных начнут обучать управлению этими машинами. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал Leopard очень эффективными и потому «очень полезными».

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, поставки Киеву танков Западом будут иметь последствия «со знаком минус»: это добавит Украине проблем, но «ничего не изменит в плане продвижения российской стороны к достижению своих целей».