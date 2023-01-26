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МИД Германии извинился за твит о поездке Лаврова в Африку

МИД ФРГ принес извинения за твит с леопардами о поездке Лаврова в Африку
Твит появился в аккаунте ведомства через день после начала африканского турне Лаврова. Постом возмутилась представитель Африканского союза, в итоге МИД ФРГ принес извинения и уточнил, что под леопардами имел в виду танки
Сергей Лавров и Наледи Пандор перед двусторонней встречей в Претории, Южная Африка
Сергей Лавров и Наледи Пандор перед двусторонней встречей в Претории, Южная Африка (Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters)

Министерство иностранных дел Германии извинилось за твит о поездке в Африку главы российского МИДа Сергея Лаврова, в котором говорилось, что он поехал туда не «смотреть на леопардов», а убеждать, что «партнеры Украины хотят уничтожить все русское». На это обратила внимание Spiegel.

Пост о российском министре появился в англоязычном аккаунте ведомства 24 января. Днем ранее у Лаврова началось африканское турне. 23 января он прибыл в ЮАР, затем посетил Эсватини, Анголу, Эритрею.

На твит немецкого МИДа отреагировала пресс-секретарь председателя комиссии Африканского союза Эбба Калондо. Она напомнила, что глава ведомства Анналена Бербок также посещала Африку. «Она приезжала посмотреть на животных? Или Африканский континент, его люди и дикая природа для вас просто шутка?» — написала Калондо.

«Замечание принято, извините», — в итоге написал МИД ФРГ и отметил, что «твит никоим образом не был предназначен для оскорбления». В твите леопард был обозначен смайликом, и МИД пояснил, что имел в виду свои танки Leopard.

Калондо в ответ попросила не извиняться, а уважать Африку и быть осторожными, поскольку внешняя политика — «это не шутка» и не инструмент получения «дешевых геополитических очков».

Германия объявила о поставках танков Украине 25 января, до этого страна колебалась с принятием решения. Киев получит от Берлина 14 танков Leopard 2. Как заявил министр обороны страны Борис Писториус, они поступят на Украину к концу марта, а обучать украинских солдат работе с ними начнут в ближайшее время.

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Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев назвал решение Германии «крайне опасным» и предупредил, что оно выведет противостояние «на новый уровень». Кремль ранее указывал, что отправка западных танков Киеву будет иметь последствия «со знаком минус», поскольку такие поставки «добавят проблем для Украины и украинского народа», но «не смогут принципиально ничего изменить», считает Кремль.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
МИД ФРГ Сергей Лавров Twitter Африка
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