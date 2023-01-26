Картаполов объяснил отсутствие необходимости менять статус спецоперации

Поставка танков Украине не повод менять статус спецоперации на Украине, в том числе на войну, считает глава думского комитета по обороне. В Кремле также заявили, что вопрос о смене статуса спецоперации на повестке не стоит

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Сегодня нет никакой необходимости менять статус специальной военной операции на Украине на другой, в том числе на статус «война», считает глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов.

Ранее в четверг депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил обсудить вопрос смены статуса ведущихся боевых действий на фоне решения западных стран, в том числе Германии, поставить Украине танки. «Происходящие события уже вышли за рамки обычного военного конфликта. Изменение статуса спецоперации позволит перевести экономику страны на военные рельсы и мобилизовать все ресурсы для общей победы», — пояснил Шеремет.

«Сегодня нет необходимости в этом [в смене статуса спецоперации]. Американцы поставляли афганцам [ПЗРК] Stinger, и что, мы считали, что мы находимся в состоянии войны с Соединенными Штатами? Нет. Это внутреннее дело каждой страны, что и кому она продает. Мы тоже поставляли свои танки в разные страны», — сказал Картаполов в разговоре с РБК.

Он подчеркнул, что депутаты имеют право на собственное мнение и на вынесение предложений на обсуждение, однако соответствующие решения в конечном итоге принимает президент, и ими необходимо руководствоваться.

Представитель президента Дмитрий Песков также в четверг сообщил, что в Кремле не рассматривают вопрос о смене статуса спецоперации.

«Да, это новый виток напряженности, это выводит ситуацию на поле боя на более высокий уровень, — прокомментировал глава думского комитета по обороне поставку танков Украине. — Но это не повод объявлять войну Германии и другим странам. Мы это видим, запомним, найдем ответы на эти недружелюбные действия по отношению к нашей стране».

Германия долгое время отказывалась поставлять тяжелую технику, в том числе танки, Киеву в одиночку, но все же объявила об отправке танков Leopard 2 в среду. В тот же день о поставках танков Abrams объявили США. Берлин также одобрит реэкспорт своих танков из других стран.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус предположил, что Украина сможет получить Leopard 2 примерно через три месяца. Планируется поставить 14 танков, а также сформировать два танковых батальона. В ближайшее время в Германии начнется обучение украинских экипажей.

Картаполов утверждал, что с поставкой танков Украине сразу на поле боя ход боевых действий сильно не изменится, «ничего кардинально не произойдет». Однако если западные партнеры помогут Киеву подготовить новые танковые части и соединения, «вот тогда это будет серьезно», считает генерал-полковник. По его мнению, в этом случае новые части могут появиться весной, возможно, ближе к лету.