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В Кремле поприветствовали решение США продлить СНВ-3 с Россией

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Россия выступает за сохранение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и приветствует решение США продлить его на пять лет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков отметил, что Россия приветствует сам по себе факт наличия политической воли к продлению документа. «Безусловно, мы можем только приветствовать политическую волю, но все зависит от деталей этого предложения, которое, конечно, пока я не готов никак комментировать. Их еще предстоит изучить», — сказал он.

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