Катастрофа самолета Баку-Грозный⁠,
Минтранс Казахстана представил отчет по причинам крушения самолета AZAL

Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный
Экспертиза не нашла следов взрывчатых веществ при расследовании крушения самолета AZAL в 2024-м, говорится в отчете Минтранса Казахстана. Путин ранее говорил, что две ракеты ПВО взорвались рядом с бортом
Фото: Azamat Sarsenbayev / XinHua / Global Look Press
Фото: Azamat Sarsenbayev / XinHua / Global Look Press

Экспертиза по делу о катастрофе самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в 2024 году не нашла следов взрывчатых веществ, говорится в промежуточном отчете Минтранса Казахстана.

«В рамках расследования авиационного происшествия были проведены следующие исследования: комплексная (трасологическая, баллистическая, взрывотехническая и пожарная) экспертиза выявленных посторонних металлических предметов (внешние объекты). По результатам экспертизы следов взрывчатых веществ не обнаружено», — говорится в отчете.

Борт, предположительно, был поврежден поражающими элементами боевой части, их принадлежность не установлена, подчеркнули в ведомстве.

Министерство транспорта Казахстана в феврале публиковало предварительный отчет по расследованию крушения. Комиссия выявила повреждения гидравлических систем и электропроводки, что привело к отказу оборудования. Часть повреждений была вызвана внешними объектами до столкновения самолета с землей, говорилось в документе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев после авиакатастрофы заявлял, что самолет AZAL был поврежден внешним воздействием в районе города Грозный, это привело к потере управления.

В октябре 2025-го президент Владимир Путин на встрече с ним отмечал, что две ракеты, выпущенные российской системой ПВО, не ударили напрямую по азербайджанскому пассажирскому самолету AZAL, а взорвались в нескольких метрах от него. По его словам, трагедия связана с первую очередь с тем, что в воздушном пространстве был украинский беспилотник. Он предположил, что борт был задет обломками, а не поражающими боевыми элементами.

В Чечне открыли монумент погибшим при крушении самолета AZAL
Политика
Фото:AzEmbassyRu / Telegram

Авиакатастрофа произошла 25 декабря 2024 года, борт направлялся из Баку в Грозный. Самолет не смог сесть в Чечне и рухнул под Актау в Казахстане. Погибли 39 из 67 человек, которые находились на борту, в том числе семь из 16 россиян.

Росавиация объясняла, что посадка в Грозном не удалась из-за тумана и плана «Ковер», который вводился вследствие «террористических атак Украины». Путин отмечал, что долг России — «дать объективную оценку» крушению лайнера, а также пообещал сделать необходимое по компенсациям.

В июле пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что если Азербайджан решит обратиться в суд с иском против России в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL в Казахстане, это будет его право. Он отметил, что в российско-азербайджанских отношениях наступил сложный период, но Москва надеется на скорое урегулирование ситуации.

