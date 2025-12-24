 Перейти к основному контенту
В Чечне открыли монумент погибшим при крушении самолета AZAL

В Грозном открыли памятный монумент в честь погибших пассажиров рейса Баку — Грозный. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Для нас всех эта катастрофа явилась ужасной новостью. Сегодня мы открываем мемориальную плиту в память о погибших пассажирах рейса Баку — Грозный», — заявил руководитель администрации главы и правительства Чечни Галас Таймасханов.

На монументе изображен самолет с указанием рейса J2-8243 и бортового номера 4K-AZ65, ниже следует надпись: «Вечная память погибшим в авиакатастрофе. Ваши имена навсегда останутся в наших сердцах».

Самолет авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение под Актау в Казахстане 25 декабря 2024 года. В результате катастрофы погибли 38 человек из 67 находившихся на борту. В том числе погибли семь россиян. Росавиация сообщала, что самолет не смог приземлиться в Грозном из-за тумана, в связи с чем на высоте 500 м была плохая видимость, а также из-за плана «Ковер», который вводился из-за «террористических атак Украины».

Президент России Владимир Путин позже назвал две причины авиакатастрофы. Во-первых, наличие в небе «украинского беспилотника», а во-вторых, «технический сбой системы ПВО России». Путин предположил, что борт был задет обломками, а не поражающими боевыми элементами, так как, «если бы это произошло, он рухнул бы на месте». С его слов, экипажу предложили совершить посадку в аэропорту Махачкалы, но самолет ушел в аэропорт базирования.

Азербайджан не рассматривал крушение самолета AZAL как умышленную атаку. Российская сторона принесла Баку извинения, позже, в октябре 2025 года, на встрече в Душанбе азербайджанский лидер Ильхам Алиев поблагодарил Путина за предоставленные данные о крушении.

