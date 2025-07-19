Азербайджан решил подать иск против России из-за крушения самолета AZAL

Азербайджан готовит международный иск против России из-за крушения самолета AZAL, заявил Алиев. Он отметил, что за прошедшие с момента катастрофы семь месяцев Азербайджан не получил ответа от российской стороны

Обстановка на месте авиакатастрофы возле аэропорта Актау, 25 декабря 2024 г. (Фото: Азамат Сарсенбаев / XinHua / Global Look Press)

Азербайджан готовит документы для подачи в международные судебные инстанции против России в связи с крушением самолета азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в Казахстане в декабре 2024 года. Об этом сообщил президент страны Ильхам Алиев, выступая на Шушинском медиафоруме в Ханкенди, передает Minval.

По словам Алиева, за семь месяцев Азербайджан «не получил ни одного внятного ответа от российской стороны». Он заявил, что генпрокурор Азербайджана регулярно направляет запросы в Следственный комитет России, но в ответ приходит лишь формулировка «следствие продолжается». Алиев назвал такую позицию «контрпродуктивной».

«Мы знаем, что случилось, и мы можем доказать это. Мы знаем, что российские официальные лица также в курсе того, что случилось. Вопрос в том, почему они не делают того, что сделал бы любой сосед в такой ситуации», — сказал Алиев.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан требует признания вины, выплаты компенсации семьям пострадавших и возмещения убытков AZAL за потерю воздушного судна. Он напомнил, что расследование катастрофы Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» продолжалось более десяти лет, и Азербайджан, по его словам, тоже готов «ждать столько, сколько потребуется».

Президент Азербайджана также прокомментировал российско-украинский конфликт. Отвечая на вопрос какой совет он может дать Украине, Алиев заявил: «Никогда не соглашаться на оккупацию. Это то, что сделали мы». Он сравнил ситуацию с конфликтом с Арменией за Нагорный Карабах.

Самолет авиакомпании AZAL потерпел крушение возле аэропорта Актау в Казахстане 25 декабря 2024 года. В результате погибли 38 человек, в том числе семь россиян. Алиев после катастрофы заявил, что самолет был поврежден внешним воздействием в районе города Грозный и это привело к потере управления. В Кремле объяснили, что в момент, когда борт пытался совершить посадку в аэропорту Грозного, регион, включая Моздок и Владикавказ, подвергся атакам украинских беспилотников. Президент России Владимир Путин позвонил Алиеву и принес извинения за то, что «трагический инцидент с самолетом произошел в воздушном пространстве России».