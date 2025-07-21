Кремль заявил о сложном периоде в отношениях с Азербайджаном

Россия будет ожидать официальных итогов разбирательства, связанного с крушением самолета AZAL, заявил Песков. По его словам, в российско-азербайджанских отношениях наступил сложный период, но Москва надеется на урегулирование

Фото: Meiramgul Kussainova / Reuters

Если Азербайджан решит обратиться в суд с иском против России в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL в Казахстане, это будет его право, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вы знаете, что идут следственные действия и разбирательства. Если Азербайджан примет такое решение, то это право Азербайджана. Мы будем ожидать официальный вердикт всех разбирательств», — сказал пресс-секретарь президента.

О решении Азербайджана обратиться в международные судебные инстанции с иском против России в связи с крушением самолета азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в Казахстане в декабре 2024 года рассказал президент страны Ильхам Алиев 19 июля. Он отметил, что за прошедшие с момента катастрофы семь месяцев Азербайджан не получил «внятного ответа» от российской стороны, а в Следственном комитете России продолжают утверждать, что «следствие продолжается». По словам Алиева, Азербайджан намерен добиваться признания вины, выплаты компенсации семьям пострадавших и возмещения убытков AZAL за потерю воздушного судна.

Песков отметил, что сейчас в российско-азербайджанских отношениях наступил сложный период, но Москва надеется на скорое урегулирование ситуации. «Иногда случается, что в отношениях двух стран происходят сложные периоды. Сейчас один из таких периодов. Мы надеемся, что этот период пройдет, мы считаем, что, действительно, сотрудничество двух стран приносит взаимную выгоду», — сказал он.

Для российской стороны важно, чтобы в Азербайджане уважали русский народ, подчеркнул Песков. В России также живет очень большая азербайджанская диаспора, и почти все ее представители — «законопослушные граждане, которые пользуются здесь заслуженным уважением». «Те граждане, которые нарушают законы, преследуются по закону», — указал он.

Обострение российско-азербайджанских отношений произошло на фоне череды уголовных дел против граждан обеих стран. В Екатеринбурге в центре конфликта — дело братьев Сафаровых, уроженцев Азербайджана, которых задержали по обвинению в серии убийств и покушений, совершенных в 2001–2011 годах. Два фигуранта дела скончались после обысков. По версии Следственного комитета России, один из них умер от сердечной недостаточности. Азербайджанская сторона с этими выводами не согласилась и возбудила уголовное дело по факту гибели своих граждан.

Вскоре после этого азербайджанская полиция провела обыски в редакции «Sputnik Азербайджан» (входит в медиагруппу «Россия сегодня»). Суд в Баку арестовал главного редактора Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Им вменяются мошенничество, незаконное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем. Помимо этого, под стражу отправили еще восьмерых россиян, которых обвинили в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях. На видеозаписях с судебного заседания было видно, что они были избиты.