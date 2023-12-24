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Палестино-израильский конфликт ,  
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Нетаньяху объявил о расширении военных действий в секторе Газа

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Фото: XinHua / Global Look Press
Фото: XinHua / Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что израильская армия расширяет боевые действия в секторе Газа, обращение опубликовано в его социальных сетях.

«Это единственный способ вернуть наших похищенных, уничтожить ХАМАС и гарантировать, что Газа больше не будет угрозой для Израиля», — заявил он.

По словам израильского премьера, Тель-Авив «продолжит войну до полной победы над ХАМАС».

Число погибших в войне с ХАМАС израильских военных достигло 485
Политика
Сектор Газа

По последним данным палестинской стороны, в секторе Газа с 7 октября погибли более 20 тыс. человек, ранения получили более 53 тыс. человек. Число погибших с 7 октября израильских военных достигло 485, общие потери Израиля в войне составили порядка 1,3 тыс. человек

Материал дополняется.

Теги
Биньямин Нетаньяху Израиль ХАМАС
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