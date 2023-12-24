Нетаньяху объявил о расширении военных действий в секторе Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что израильская армия расширяет боевые действия в секторе Газа, обращение опубликовано в его социальных сетях.
«Это единственный способ вернуть наших похищенных, уничтожить ХАМАС и гарантировать, что Газа больше не будет угрозой для Израиля», — заявил он.
По словам израильского премьера, Тель-Авив «продолжит войну до полной победы над ХАМАС».
По последним данным палестинской стороны, в секторе Газа с 7 октября погибли более 20 тыс. человек, ранения получили более 53 тыс. человек. Число погибших с 7 октября израильских военных достигло 485, общие потери Израиля в войне составили порядка 1,3 тыс. человек
Материал дополняется.