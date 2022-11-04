Варданяна назначили главой правительства Нагорного Карабаха

Рубен Варданян (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян подписал указ об освобождении Артака Бегларяна от поста государственного министра и назначил на его место бизнесмена Рубена Варданяна, сообщает агентство «Новости Армении».

На этом посту Варданян будет координировать деятельность глав министерств здравоохранения, юстиции, иностранных дел, сельского хозяйства, образования, науки, культуры и спорта, социального развития и миграции, территориального управления и инфраструктур, градостроительства, а также финансов и экономики.

Кроме того, на государственного министра возлагаются функции по координации деятельности руководителей службы госконтроля, комитета кадастра и управления госимуществом, комитета по материальному ущербу, комитета государственных доходов, председателя правления государственных инспекций и главы водного комитета.

Должность госминистра Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха) была введена после референдума о новой Конституции в 2017 году вместо упраздненного поста премьер-министра.

Варданян — президент инвестиционной компании «Варданян, Бройтман и партнеры», сооснователь семейного фонда RVVZ Foundation и Московской школы управления «Сколково». Состояние бизнесмена Forbes оценивает в $1 млрд.

В сентябре Варданян объявил об отказе от гражданства России и переехал в Нагорный Карабах в качестве гражданина Армении. В начале октября Арутюнян предложил миллиардеру занять пост госминистра. «Разумеется, это не означает, что я считаю работу действующего государственного министра Артака Бегларяна неэффективной, но, учитывая текущие вызовы, считаю, что необходимо консолидировать общенациональные усилия», — сказал бизнесмен.