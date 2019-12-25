Минобороны предупредило об угрозе терактов с помощью беспилотников

По мнению военных, атаки с применением дронов представляют угрозу не только для Сирии, но и для любой другой страны. О возможных рисках свидетельствуют работы по совершенствованию беспилотников

Угрозы совершения терактов при помощи беспилотников могут в ближайшее время вырасти не только в Сирии, но и на территории любой другой страны. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил начальник войсковой ПВО Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

По его словам, незаконные вооруженные формирования совершенствуют дроны и способы их применения, и поэтому нужно организовать противодействие беспилотных летательных аппаратов в мирное время и совершенствовать способы их обнаружения и уничтожения.

В середине октября директор ФСБ Александр Бортников сообщил о возросшем числе атак беспилотников на военные и гражданские объекты. По его словам, летные характеристики дронов, которые используют террористы, улучшаются, и это может стать вызовом для спецслужб «уже в ближайшее время». Наибольшую опасность представляют угрозы терактов при помощи распыления с дрона отравляющих веществ, либо при помощи атак заминированных беспилотников, отмечал первый замглавы ведомства Сергей Смирнов.

Боевики постоянно совершенствуют дроны, которые применяются при атаке базы Хмеймим в Сирии, рассказывал ранее официальный представитель Минобороны Александр Конашенков. В первую очередь это касается систем сброса боеприпасов, навигации и управления.