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Минобороны назвало число сбитых при попытке атаковать Хмеймим дронов
Ударные беспилотники пытаются атаковать базу с помощью взрывных устройств с поражающими элементами. Кроме того, российские комплексы ПВО сбивают выпускаемые по Хмеймиму реактивные снаряды
Беспилотные летательные аппараты, участвовавшие в атаке на российские военные объекты в Сирии (Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости)

За последние два года российские военные уничтожили около 120 беспилотников, пытавшихся атаковать авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщает «РИА Новости». По словам официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова, только с начала 2019 года при подлете к Хмеймиму было сбито 58 дронов.

Одна из последних атак была предпринята 11 августа, тогда в налете на Хмеймим участвовали шесть дронов, в том числе пять ударных.

«На пяти были подвешены элементы поражения с взрывчатым веществом и гайками, кусками арматуры для наибольшего поражающего действия. Один летательный аппарат берет до десяти поражающих элементов, которые крепятся на крыльях», — пояснил Конашенков.

Кроме того, в последнее время комплексам ПВО приходится регулярно уничтожать реактивные снаряды, запускаемые по авиабазе из контролируемых боевиками районов в провинции Идлиб. С начала 2019 года расчетами комплексов «Панцирь-С1» и «Тор-М2» было уничтожено 27 таких снарядов, при этом сами зенитчики израсходовали 31 ракету.

«То есть эффективность поражения близка к единице: одна цель — одна ракета», — подчеркнул Конашенков.

Фотогалерея 
Атаковавшие российскую авиабазу Хмеймим беспилотники

Сирийская авиабаза Хмеймим функционирует с начала российской операции в стране в 2015 году. В 2018–2019 годах Минобороны регулярно отчитывается о попытках атаковать базу с помощью беспилотников. Весной 2018 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что беспилотники, которые используют боевики в Сирии, могут действовать на расстоянии до 100 км и создание таких дронов невозможно без помощи развитых стран.

В сентябре 2019 года Минобороны заявило, что сбитые у Хмеймима дроны стали более сложными с технической точки зрения: так, дальность полета одного из беспилотников составляет 150 км, а высота может достигать 4 км.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Сирия, Хмеймим, Минобороны
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