Минобороны назвало число сбитых при попытке атаковать Хмеймим дронов

Ударные беспилотники пытаются атаковать базу с помощью взрывных устройств с поражающими элементами. Кроме того, российские комплексы ПВО сбивают выпускаемые по Хмеймиму реактивные снаряды

Беспилотные летательные аппараты, участвовавшие в атаке на российские военные объекты в Сирии (Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости)

За последние два года российские военные уничтожили около 120 беспилотников, пытавшихся атаковать авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщает «РИА Новости». По словам официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова, только с начала 2019 года при подлете к Хмеймиму было сбито 58 дронов.

Одна из последних атак была предпринята 11 августа, тогда в налете на Хмеймим участвовали шесть дронов, в том числе пять ударных.

«На пяти были подвешены элементы поражения с взрывчатым веществом и гайками, кусками арматуры для наибольшего поражающего действия. Один летательный аппарат берет до десяти поражающих элементов, которые крепятся на крыльях», — пояснил Конашенков.

Кроме того, в последнее время комплексам ПВО приходится регулярно уничтожать реактивные снаряды, запускаемые по авиабазе из контролируемых боевиками районов в провинции Идлиб. С начала 2019 года расчетами комплексов «Панцирь-С1» и «Тор-М2» было уничтожено 27 таких снарядов, при этом сами зенитчики израсходовали 31 ракету.

«То есть эффективность поражения близка к единице: одна цель — одна ракета», — подчеркнул Конашенков.