Бортников заявил об угрозе атак террористов «автономными роями дронов»

Улучшение летных характеристик беспилотников, которые террористы используют в преступных целях, может стать вызовом для спецслужб. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников на совещании руководителей спецслужб и органов безопасности в Сочи, передает ТАСС.
«Повышение летных характеристик беспилотников, их способность доставлять различные средства поражения, вплоть до химических и отравляющих веществ, и действовать автономным роем станет для нас реальным вызовом уже в ближайшее время», — считает он.
Глава ФСБ также отметил рост числа атак беспилотников на военные и гражданские объекты и использования дронов для переброски военных грузов в интересах боевиков.
Помимо этого, заявил Бортников, боевики пытаются приобрести новые виды военной техники, а также средства геолокации и спутниковой связи.
Как отмечал ранее первый замдиректора ФСБ Сергей Смирнов, наибольшую опасность представляют угрозы терактов при помощи атак заминированных дронов, либо распыления с беспилотника отравляющих веществ.