Бортников заявил об угрозе атак террористов «автономными роями дронов»

Число атак беспилотников на военные и гражданские объекты выросло, заявил глава ФСБ. Он предупредил, что боевики стремятся приобрести новые виды вооружения, что может стать вызовом для спецслужб

Александр Бортников (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Улучшение летных характеристик беспилотников, которые террористы используют в преступных целях, может стать вызовом для спецслужб. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников на совещании руководителей спецслужб и органов безопасности в Сочи, передает ТАСС.

«Повышение летных характеристик беспилотников, их способность доставлять различные средства поражения, вплоть до химических и отравляющих веществ, и действовать автономным роем станет для нас реальным вызовом уже в ближайшее время», — считает он.

Глава ФСБ также отметил рост числа атак беспилотников на военные и гражданские объекты и использования дронов для переброски военных грузов в интересах боевиков.

Помимо этого, заявил Бортников, боевики пытаются приобрести новые виды военной техники, а также средства геолокации и спутниковой связи.

Как отмечал ранее первый замдиректора ФСБ Сергей Смирнов, наибольшую опасность представляют угрозы терактов при помощи атак заминированных дронов, либо распыления с беспилотника отравляющих веществ.