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Бортников заявил об угрозе атак террористов «автономными роями дронов»
Число атак беспилотников на военные и гражданские объекты выросло, заявил глава ФСБ. Он предупредил, что боевики стремятся приобрести новые виды вооружения, что может стать вызовом для спецслужб
Александр Бортников (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Улучшение летных характеристик беспилотников, которые террористы используют в преступных целях, может стать вызовом для спецслужб. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников на совещании руководителей спецслужб и органов безопасности в Сочи, передает ТАСС.

«Повышение летных характеристик беспилотников, их способность доставлять различные средства поражения, вплоть до химических и отравляющих веществ, и действовать автономным роем станет для нас реальным вызовом уже в ближайшее время», — считает он.

Глава ФСБ также отметил рост числа атак беспилотников на военные и гражданские объекты и использования дронов для переброски военных грузов в интересах боевиков.

Помимо этого, заявил Бортников, боевики пытаются приобрести новые виды военной техники, а также средства геолокации и спутниковой связи.

Как отмечал ранее первый замдиректора ФСБ Сергей Смирнов, наибольшую опасность представляют угрозы терактов при помощи атак заминированных дронов, либо распыления с беспилотника отравляющих веществ.

13 октября заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков заявил, что в текущем году террористы увеличили нападения с использованием беспилотнков. В интервью «Российской газете» он упомянул атаки дронов на российскую базу Хмеймим в Сирии, а также аэропорты и нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

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При помощи дронов террористы доставляют и отравляющие вещества, производство которых организовано в труднодоступных районах Афганистана, добавил Коков. «В связи с возросшими масштабами использования современных высокотехнологичных технических средств дополнительные риски возникают в стремлении террористов к их быстрому освоению и использованию при совершении преступлений», — сказал он тогда.

По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, террористы постоянно совершенствуют беспилотники, атакующие Хмеймим. Прежде всего это касается систем навигации и управления, говорил генерал-майор в конце сентября.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Александр Бортников, ФСБ
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