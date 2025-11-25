СК завел дело после украинской атаки на Ростовскую область и Кубань

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) после ночной атаки украинских дронов на Ростовскую область и Краснодарский край, сообщила пресс-служба ведомства.

Как отметили в СК, в результате атаки в Таганроге и Неклиновском районе Ростовской области погибли три человека, повреждены дома и социальные объекты. В Краснодарском крае ранены не менее шести человек, повреждения получили жилые дома и гражданская инфраструктура.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, регион подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак. В общей сложности повреждены 20 домов в пяти муниципалитетах.

В Туапсе возник пожар на крыше многоквартирного дома, «самая сложная обстановка» в Геленджике и Новороссийске. В последнем, как сказал губернатор, пострадали четыре человека, повреждены семь многоквартирных и не менее семи частных домов. Власти развернули пункт временного размещения.

В Таганроге и Неклиновского района, кроме трех погибших, есть пострадавшие, повреждения получили лакокрасочный цех, складское помещение, ряд социальных объектов, четыре многоквартирных жилых дома, 12 частных жилых домов, а также четыре автомобиля, рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По словам мэра Таганрога, повреждена трамвайная инфраструктура – контактная сеть и рельсы в районе улицы Инструментальной, ограничено движение составов. Введен локальный режим ЧС, добавила она.

Материал дополняется