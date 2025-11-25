Кондратьев: шесть человек пострадали при атаке дронов на Краснодарский край

Шесть человек пострадали при ночной атаке дронов на Краснодарский край

Фото: Никита Попов / РБК

В результате ночной атаки ВСУ на Краснодарский край пострадали шесть человек, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.

«Ночью Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак киевского режима. Ранения получили шесть жителей края, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах», — написал губернатор.

Кондратьев также сообщил, что в Новороссийске в результате атаки ранены четыре человека, они получают медицинскую помощь. В селе Кабардинка в черте Геленджика один человек был госпитализирован. В Туапсе осколками ранило охранника; после оказания первой помощи тот отказался от госпитализации.

Незначительные повреждения получили дома и офисное здание в Краснодаре, а также частный дом в селе Первореченском Динского района. В Новороссийске и Геленджике были повреждены семь многоквартирных и не менее семи частных домов.

На фоне беспилотной опасности аэропорты Геленджика, Краснодара и Сочи вводили ограничения, позже их сняли.

Минобороны сообщило о перехвате 249 дронов над российскими регионами, Азовским и Черным морями в ночь на 25 ноября. В небе над Краснодарским краем ПВО уничтожила 76 беспилотников за ночь.