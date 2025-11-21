 Перейти к основному контенту
Обломки дронов повредили цех кирпичного завода на Кубани

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Фрагменты беспилотников повредили цех кирпичного завода в Славянске-на-Кубани, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в телеграм-канале.

«В результате небольшие травмы получили двое рабочих предприятия. Им на месте оказали необходимую медицинскую помощь без госпитализации. На территории завода работают оперативные и специальные службы», — говорится в публикации.

Оперштаб сообщал о двух пострадавших в Славянске-на-Кубани из-за падения обломков дронов. Их госпитализировали.

Прошедшей ночью над Краснодарским краем сбили два беспилотника. Столько же уничтожили над регионом в период с 7:00 до 8:00 мск. Затем Минобороны сообщило о пяти сбитых над Краснодарским краем дронах с 8:00 до 9:00 мск.

Материал дополняется.

Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
