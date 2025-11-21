Обломки дронов повредили цех кирпичного завода на Кубани
Фрагменты беспилотников повредили цех кирпичного завода в Славянске-на-Кубани, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в телеграм-канале.
«В результате небольшие травмы получили двое рабочих предприятия. Им на месте оказали необходимую медицинскую помощь без госпитализации. На территории завода работают оперативные и специальные службы», — говорится в публикации.
Оперштаб сообщал о двух пострадавших в Славянске-на-Кубани из-за падения обломков дронов. Их госпитализировали.
Прошедшей ночью над Краснодарским краем сбили два беспилотника. Столько же уничтожили над регионом в период с 7:00 до 8:00 мск. Затем Минобороны сообщило о пяти сбитых над Краснодарским краем дронах с 8:00 до 9:00 мск.
Материал дополняется.
