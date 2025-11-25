CBS сообщил о согласии Украины на мирное предложение

Киев после изменения мирного плана согласился с его положениями за исключением «некоторых незначительных деталей», над которыми продолжат работать, выяснил CBS. Прежде сообщалось, что Зеленский и Трамп обсудят вопрос территорий

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP / ТАСС

Украинская сторона согласилась на мирное соглашение. Об этом американский чиновник сообщил CBS News.

«Украинцы согласились на мирное соглашение», — приводит телеканал его слова. По словам чиновника, «есть некоторые незначительные детали, которые нужно уладить».

«Мы сохраняем большой оптимизм. Министр [армии США Дэн] Дрисколл настроен оптимистично. Надеемся, мы скоро получим ответ от россиян. Все движется быстро», — добавил собеседник телеканала. По его словам, Дрисколл 25 ноября несколько часов вел переговоры с российскими представителями, «ходя по разным встречам».

Ранее о том, что делегации Киева и Вашингтона в ходе встреч в Женеве «достигли общего понимания ключевых условий соглашения», заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.

Российский президент Владимир Путин назвал первоначальный мирный план, предложенный США, возможной основой для урегулирования конфликта с Украиной. Предложение включало в том числе отказ Украины от вступления в НАТО, вывод украинских войск из остающихся под их контролем территорий Донбасса, признание де-факто российскими Крыма, Донецка и Луганска.

Украинская и американская делегации затем скорректировали некоторые положения плана. По сведениям Politico, документ лишился девяти пунктов, было изменено условие о передаче Донбасса под контроль России, а также «другие деликатные вопросы, касающиеся территории Украины». Киев и Вашингтон договорились, что вопросы территорий и интеграции в НАТО обсудят президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп.

Москва готова рассмотреть промежуточную версию проекта соглашения. «У нас есть каналы общения с американскими коллегами, они задействуются. Мы от них [США] ожидаем той версии, которую они сочтут как промежуточную с точки зрения завершения фазы согласования этого текста с европейцами и украинцами», — сказал министр иностранных дел Сергей Лавров.