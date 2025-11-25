CBS сообщил о согласии Украины на мирное предложение
Украинская сторона согласилась на мирное соглашение. Об этом американский чиновник сообщил CBS News.
«Украинцы согласились на мирное соглашение», — приводит телеканал его слова. По словам чиновника, «есть некоторые незначительные детали, которые нужно уладить».
«Мы сохраняем большой оптимизм. Министр [армии США Дэн] Дрисколл настроен оптимистично. Надеемся, мы скоро получим ответ от россиян. Все движется быстро», — добавил собеседник телеканала. По его словам, Дрисколл 25 ноября несколько часов вел переговоры с российскими представителями, «ходя по разным встречам».
Ранее о том, что делегации Киева и Вашингтона в ходе встреч в Женеве «достигли общего понимания ключевых условий соглашения», заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.
Российский президент Владимир Путин назвал первоначальный мирный план, предложенный США, возможной основой для урегулирования конфликта с Украиной. Предложение включало в том числе отказ Украины от вступления в НАТО, вывод украинских войск из остающихся под их контролем территорий Донбасса, признание де-факто российскими Крыма, Донецка и Луганска.
Украинская и американская делегации затем скорректировали некоторые положения плана. По сведениям Politico, документ лишился девяти пунктов, было изменено условие о передаче Донбасса под контроль России, а также «другие деликатные вопросы, касающиеся территории Украины». Киев и Вашингтон договорились, что вопросы территорий и интеграции в НАТО обсудят президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп.
Москва готова рассмотреть промежуточную версию проекта соглашения. «У нас есть каналы общения с американскими коллегами, они задействуются. Мы от них [США] ожидаем той версии, которую они сочтут как промежуточную с точки зрения завершения фазы согласования этого текста с европейцами и украинцами», — сказал министр иностранных дел Сергей Лавров.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили