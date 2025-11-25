WSJ узнала, что Рубио звонили разгневанные мирным планом США чиновники ЕС

Рубио получал звонки чиновников ЕС после подготовки США мирного плана по Украине, пишет WSJ. Издание отмечает, что в Белом доме возник «внезапный кризис»

Марко Рубио (Фото: Lian Yi / XinHua / Global Look Press)

Госсекретарю США Марко Рубио звонили разгневанные чиновники Евросоюза после подготовки Вашингтоном мирного плана по Украине. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

После того, как детали плана стали доступны общественности, Белый дом столкнулся «с внезапным кризисом», отмечается в статье. По словам собеседников издания, «Рубио пришлось отвечать на звонки от разгневанных европейских чиновников и законодателей» из-за «односторонних условий» урегулирования.

Как ранее отмечала Financial Times, мирный план США по Украине расколол Республиканскую партию. Поддерживающие Киев члены конгресса потребовали от администрации скорейшей корректировки курса по урегулированию украинского конфликта, пишет издание.

В первоначальном мирном плане США было 28 пунктов. Он в том числе подразумевал отказ Украины от вступления в НАТО, вывод украинских войск из остающихся под их контролем территорий Донбасса, признание де-факто российскими Крыма, Донецка и Луганска.

После встречи представителей США, Украины и ЕС в Женеве 23 ноября документ сократили до 19 пунктов. Российские чиновники считают сокращенный мирный план по Украине провальным, писал Bloomberg. По информации Politico, в новом документе поменяли условие о передаче всей территории Донбасса под контроль России, а также «другие деликатные вопросы, касающиеся территории Украины».

В Кремле назвали ситуацию вокруг мирного плана США «информационной вакханалией». По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, условия американского документа представляются для России более приемлемыми, чем европейского. Президент Владимир Путин также говорил, что Москва получила первоначальный план США и что он может стать основой для переговоров.