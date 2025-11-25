 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

WSJ узнала, что Рубио звонили разгневанные мирным планом США чиновники ЕС

WSJ: Рубио принимал звонки чиновников ЕС, разгневанных из-за плана по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Рубио получал звонки чиновников ЕС после подготовки США мирного плана по Украине, пишет WSJ. Издание отмечает, что в Белом доме возник «внезапный кризис»
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Lian Yi / XinHua / Global Look Press)

Госсекретарю США Марко Рубио звонили разгневанные чиновники Евросоюза после подготовки Вашингтоном мирного плана по Украине. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

После того, как детали плана стали доступны общественности, Белый дом столкнулся «с внезапным кризисом», отмечается в статье. По словам собеседников издания, «Рубио пришлось отвечать на звонки от разгневанных европейских чиновников и законодателей» из-за «односторонних условий» урегулирования.

Как ранее отмечала Financial Times, мирный план США по Украине расколол Республиканскую партию. Поддерживающие Киев члены конгресса потребовали от администрации скорейшей корректировки курса по урегулированию украинского конфликта, пишет издание.

Лавров заявил, что Россия ждет от США промежуточную версию мирного плана
Политика
Сергей Лавров

В первоначальном мирном плане США было 28 пунктов. Он в том числе подразумевал отказ Украины от вступления в НАТО, вывод украинских войск из остающихся под их контролем территорий Донбасса, признание де-факто российскими Крыма, Донецка и Луганска.

После встречи представителей США, Украины и ЕС в Женеве 23 ноября документ сократили до 19 пунктов. Российские чиновники считают сокращенный мирный план по Украине провальным, писал Bloomberg. По информации Politico, в новом документе поменяли условие о передаче всей территории Донбасса под контроль России, а также «другие деликатные вопросы, касающиеся территории Украины».

В Кремле назвали ситуацию вокруг мирного плана США «информационной вакханалией». По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, условия американского документа представляются для России более приемлемыми, чем европейского. Президент Владимир Путин также говорил, что Москва получила первоначальный план США и что он может стать основой для переговоров.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Марко Рубио США Украина мирный план
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Материалы по теме
Politico узнало, какой пункт поменяли в мирном плане США
Политика
Bloomberg узнал, что Россия сочла сокращенный мирный план провальным
Политика
FT узнала, как мирный план США по Украине расколол партию Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 91,37 (+0,81) Инвестиции, 16:39 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 78,92 (-0,1) Инвестиции, 16:39
Путин прилетел в Киргизию Политика, 16:45
Лукашенко заявил о невиновности дальнобойщиков в ситуации на границе Политика, 16:41
Полиция задержала последнего подозреваемого в ограблении Лувра Общество, 16:40
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
FT узнал, на какое ограничение армии согласился Киев Политика, 16:36
Лавров рассказал о роли Белоруссии в урегулировании конфликта на Украине Политика, 16:34
Как привлечь молодежь в науку Дискуссионный клуб, 16:29
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как учитывать ключевую ставку при инвестировании РБК и ПСБ, 16:26
Стармер назвал четыре условия для мира на Украине Политика, 16:24
Лавров заявил об упущенных шансах ЕС на участие в переговорах по Украине Политика, 16:20
Bild узнал, как план по Украине спровоцировал борьбу между Вэнсом и Рубио Политика, 16:19
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
ЦСКА увидел две судейские ошибки в матче со «Спартаком» Спорт, 16:16
Карпин заявил, что больше не будет совмещать работу в сборной и в клубе Спорт, 16:15