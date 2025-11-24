 Перейти к основному контенту
FT узнала, как мирный план США по Украине расколол партию Трампа

FT: мирный план США по Украине раскритиковали высокопоставленные республиканцы
Сюжет
Выборы на Украине
Мирный план США по Украине расколол Республиканскую партию, пишет FT. В частности, его не поддержал экс-лидер республиканцев Макконнелл. Некоторые сенаторы также говорили о критике инициативы со стороны Рубио
Фото: Andrew Harnik / Getty Images
Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Мирный план США по Украине расколол Республиканскую партию, пишет Financial Times (FT). Члены конгресса потребовали от администрации скорейшей корректировки курса по урегулированию украинского конфликта, говорится в статье.

В рядах высокопоставленных республиканцев преобладают сторонники более жесткой позиции в отношении Москвы, отмечает издание.

«Если чиновники администрации больше озабочены умиротворением [президента России Владимира] Путина, чем обеспечением настоящего мира, то президенту [США Дональду Трампу] следует найти новых советников», — считает экс-лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл.

Сенатор-республиканец Майк Раундс на международном форуме по безопасности в Галифаксе спустя несколько дней после публикации мирного плана, сославшись на свой разговор с госсекретарем Марко Рубио, заявил, что в администрации Трампа не поддерживают мирный план. «Это не наша рекомендация», — передал он слова Рубио.

Однако к тому времени сам Трамп и многие в администрации поддержали это предложение, поэтому спустя несколько часов глава Госдепа «был вынужден отказаться от своих комментариев, назвав их недоразумением», пишет издание.

Уже 23 ноября Рубио возглавил американскую делегацию на переговорах в Женеве с ЕС и Украиной по мирному плану. Он назвал их прогрессивными.

Пункт о разморозке активов России убрали из мирного плана по Украине
Политика
Фото:Emma Farge / Reuters

По данным FT, мирный план после этой встречи сократился с 28 до 19 пунктов. Украинская сторона до начала переговоров в Женеве выступала против вывода ВСУ из Донбасса, отказа от вступления в НАТО и сокращения армии, а представители ЕС заявляли, что недовольны предложенным решением по российским замороженным активам. Изъятые из плана пункты вынесут в отдельные документы, чтобы рассмотреть их при последующих переговорах, узнал Bloomberg.

По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, условия американского мирного плана по Украине представляются для России более приемлемыми, чем европейского. Он отметил, что проект будет подвергаться переработке не только со стороны Киева и его союзников, но и со стороны России. Президент Владимир Путин говорил, что Москва получила план США и он может стать основой для переговоров.

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Украина США республиканцы урегулирование конфликта
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
