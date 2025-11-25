Песков назвал «информационной вакханалией» обсуждение в СМИ мирного плана
Обсуждать и комментировать все сообщения о мирном плане США по Украине сейчас невозможно, поскольку СМИ публикуют много противоречивых данных, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ситуацию вокруг мирного плана он охарактеризовал как «информационную вакханалию».
«Сейчас невозможно комментировать каждое сообщение СМИ. Я бы охарактеризовал, наверное, ситуацию как информационную вакханалию — по-другому ее не назовешь», — цитирует Пескова «РИА Новости».
Он добавил, что в последние дни появилось очень много публикаций в СМИ, которые дают противоречивую информацию.
При этом Песков подчеркнул, что Россия получила черновой вариант мирного плана США, который «верстался» на основании договоренностей между Россией и США в Анкоридже.
На прошлой неделе западные СМИ опубликовали информацию о разработанном американскими властями плане по прекращению конфликта на Украине. Первоначальный вариант документа из 28 пунктов предусматривал ограничение численности ВСУ, отказ Киева от вступления в НАТО и поэтапную отмену антироссийских санкций.
Однако после встречи США с Украиной и представителями стран Евросоюза первоначальный план сократили — в нем осталось 19 пунктов, о чем сообщили Financial Times и Washington Post. По информации Bloomberg, изъятые из первоначальной версии плана пункты будут прописаны в отдельных документах и рассмотрены в ходе последующих переговоров.
