«Суспiльне»: встреча Зеленского и Трампа на этой неделе не запланирована

«Суспiльне» узнало, что скорой встречи Зеленского и Трампа не будет

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского на этой неделе не запланирована, сообщает «Суспiльне». По информации CBS и Reuters, предполагалось, что на переговорах президенты США и Украины обсудят детали мирного плана

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: Tasos Katopodis / Getty Images)

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа на этой неделе не запланирована, сообщает издание «Суспiльне» со ссылкой на источники в Белом доме.

О том, что главы государств могут встретиться в конце текущей недели, чтобы обсудить детали мирного плана, писала британская газета The Guardian. Аналогичный срок для возможных переговоров называла CBS. Источники Reuters также сообщали, что Зеленский отправится в США на этой неделе, чтобы обсудить с Трампом «наиболее чувствительные аспекты плана».

Текст разработанного американского стороной мирного плана из 28 пунктов опубликовал 20 ноября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, его подлинность позднее подтвердил Вашингтон. Тогда же президент США заявил, что Украина должна определиться со своим отношением к плану к 27 ноября.

После переговоров американской и украинской делегаций в Женеве, которые прошли 23 ноября, Белый дом уточнил, что стороны «обновили и усовершенствовали рамки мирного урегулирования». Советник главы офиса украинского президента Александр Бевз заявил, что по итогам обсуждений план в том виде, «в котором его все видели», «больше не существует». По его словам, часть пунктов была изъята, часть — изменена.

По данным The Financial Times и The Washington Post, после переговоров в Женеве количество пунктов в мирном плане сократилось с 28 до 19. «РБК-Украина» писало, что «за скобки вынесли» вопросы, которые касаются территорий. По договоренности Вашингтона и Киева эти пункты останутся для личного обсуждения Трампа и Зеленского, писало издание.

Первоначальная версия американского плана предусматривала, что Украина отказывается от вступления в НАТО, контролируемая ВСУ часть Донбасса получает статус нейтральной и демилитаризованной территории России, а разграничение в Херсонской и Запорожской областях пройдет по линии фронта. Численность украинской армии, согласно американской инициативе, должна быть ограничена до 600 тыс. человек. Еще одну версию мирного плана разработали Великобритания, Франция и Германия. Согласно тексту, который опубликовало агентство Reuters, в его основе — положения американской инициативы, но с отдельными изменениями. Например, численность украинской армии предполагается ограничить до 800 тыс., а вступление Украины в НАТО будет зависеть от консенсуса членов альянса.

По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, условия американского мирного плана по Украине представляются для России более приемлемыми, чем европейского. Президент Владимир Путин также говорил, что план США может стать основой для урегулирования.