В ЕС рассмотрят идею с комбинированным займом Украине

ЕК предлагает разделить кредит Украине так: €90 млрд — из бюджета ЕС, остальное — за счет помощи от стран блока, пишет Le Monde. Politico сообщает об обсуждении варианта с использованием российских активов

Антониу Кошта (Фото: Leon Neal / Reuters)

Между представителями Еврокомиссии и правительствами стран Евросоюза, в особенности Бельгии, активизировались переговоры по поводу использования российских замороженных активов для предоставления кредита Украине на фоне мирного плана США, сообщает Politico со ссылкой на чиновников.

По их словам, одна из идей, которая не была исключена, предполагает использование части активов наряду с совместными облигациями ЕС или, возможно, прямыми взносами из национальных бюджетов стран объединения.

Пока прорывов в этом процессе нет. Некоторые дипломаты надеются, что к смене позиции Бельгии может привести давление со стороны президента США Дональда Трампа на фоне предложенного Вашингтоном мирного плана.

Об обсуждении схожей инициативы пишет Le Monde. Издание напоминает о записке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, где описывались три предложения по финансовой помощи Украине на €135,7 млрд. Один из них предполагал финансирование за счет грантов от государств — членов Евросоюза, то есть нагрузку на их национальные бюджеты.

Однако теперь, по данным Le Monde, ЕК считает, что из бюджета ЕС можно покрыть бремя в размере €90 млрд, а остальное финансирование Киеву поступит в виде «двусторонней помощи» от отдельных стран. Европейский дипломат в комментарии изданию поясняет, что теперь Евросоюзу следует выбрать из двух вариантов: менее рискованного, но финансово обременительного (€2–3 млрд в год от страны) общего займа и репарационного кредита с использованием замороженных активов, последствия которого непредсказуемы.

В то же время Euractiv сообщает о новых попытках надавить на Бельгию, чтобы она поддержала идею направить прибыль от замороженных российских активов на восстановление Украины. По словам чиновника ЕС, Дания, Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Польша выступили за срочное использование этих средств и выразили намерение «не оставлять Бельгию в одиночестве, взяв на себя ответственность за использование активов».

Однако позиция Бельгии остается неизменной, рассказал изданию бельгийский чиновник. «В любом случае очевидно, что эти активы сыграют важную роль в мирном плане. Это означает, что при таком сценарии деньги, хранящиеся в Euroclear, должны быть доступны/покрыты», — сказал он.

Мирный план США из 28 пунктов предполагал выделение $100 млрд из замороженных российских активов на восстановление Украины под руководством Вашингтона, с чего американская сторона будет получать 50% прибыли. Также предложение предусматривало разморозку заблокированных в Европе активов и направление их в американо-российский инвестиционный фонд.

В ЕС, в частности, в бельгийском депозитарии Euroclear, расположена основная часть замороженных после начала боевых действий на Украине российских активов. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что решение о том, как поступить с этими средствами, могут принимать только европейцы.

После переговоров США, Украины и представителей ЕС в Женеве мирный план США сократили до 19 пунктов. В том числе был убран тезис о разморозке российских активов, сообщал Bloomberg. По данным агентства, изъятые из первоначальной версии пункты будут прописаны в отдельных документах и рассмотрены в ходе последующих переговоров. В МИД Украины пояснили, что в понимании Киева вопросы мирного плана, касающиеся Евросоюза и НАТО, будут выведены в отдельный переговорный трек.

Москва считает любые действия со своими активами «воровством» и предупреждает о юридических последствиях таких шагов.