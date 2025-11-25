Дочь экс-главы ЮАР рассказала, как ездила в Россию на военную тренировку

Как рассказала Зума-Самбула, она сама стала жертвой обмана. Женщина за свой счет поехала в Россию, прошла месяц обучения небоевым техникам и была уверена в законности происходящего

Дудузиле Зума-Самбудла (Фото: EPA / ТАСС)

Член национальной ассамблеи Южной Африки и дочь бывшего главы ЮАР Дудузиле Зума-Самбула, которую обвинили в вербовке мужчин на военную операцию на Украине, настаивает, что была введена в заблуждение и сама оказалась жертвой. Об этом она написала в заявлении, поданном в службу полиции ЮАР, сообщает Independent Online (IOL).

В частности, Зума-Самбула сообщает, что действовала «добросовестно» и никогда не собиралась вербовать кого-либо для участия в боевых действиях или наемнической деятельности.

Как утверждает депутат, с ней в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена) связался незнакомый человек по имени Блессинг Рулани Хоза. Он описал «законную парамилитарную программу подготовки в России» и уверил, что та абсолютно безопасна и открыта для гражданских лиц.

Эта программа, по словам женщины, организовывала прохождения подготовки на должность телохранителей для последующей работы в политической партии Джейкоба Зумы «Копье нации» (uMkhonto weSizwe Party, MKP).

«Ни в какой момент он не заявлял и не намекал, что участники будут направлены в зону конфликта, использованы в боях или подвергнуты опасности», — написала Зума-Самбула.

Поверив незнакомцу, женщина за свой счет поехала в Россию и прошла программу. «Я прошла примерно месяц обучения. <...> Я столкнулась только с небоевыми, контролируемыми мероприятиями. Я никогда не участвовала в боевых действиях, меня никогда не направляли туда», — написала Зума-Самбула, добавив, что по личному опыту не смогла понять, что программа незаконна.

После того как Зума-Самбула передала родственникам информацию, которую считала достоверной, 22 южноафриканца, включая и самих родственников, отправились в Россию, рассказала она. «Я невинно поделилась информацией. Они решили присоединиться по доброй воле», — объяснила женщина.

«Я ни при каких обстоятельствах не стала бы сознательно подвергать опасности собственную семью или любого другого человека», — подчеркнула Зума-Самбула.

Позднее женщина узнала, что ее соотечественников якобы отправили в зону конфликта. После чего вернулась в Россию, чтобы найти их и оказать помощь. «Я не была вербовщиком, агентом, оператором или посредником в какой-либо незаконной деятельности. Я сама жертва обмана, введения в заблуждение и манипуляций», — резюмировала Зума-Самбула.

Заявление об уголовном преступлении — вербовке мужчин на военную операцию на Украине на Зуму-Самбулу подала ее сестра Нкосазана Зума. Действующий президент ЮАР Сирил Рамафоса поручил провести соответствующее расследование.

По словам Зумы, ее сестра и еще два человека обманом заставили 17 пострадавших вступить в российскую армию. Подачу заявления женщина объяснила «моральным обязательством» сообщить о действиях младшей сестры.

Би-би-си сообщал, что депутат национального парламента Дудузила Зума-Самбула оказалась под следствием по делу о государственной измене. В случае признания вины ей может грозить пожизненное заключение.

Россия отвергает обвинения в вербовке граждан других стран для участия в боевых действиях. Власти ЮАР сообщали, что получили просьбы о помощи в возвращении от 17 граждан страны, которые оказались в окружении в ходе участия в военном конфликте на Украине, говорил пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья. Он не сообщал, к вооруженным силам какой страны присоединились обратившиеся за помощью. Россия не получала от ЮАР запросов о нахождении ее граждан в зоне проведения военной операции на Украине, заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не располагает информацией насчет граждан ЮАР, которых просят вернуть на родину из зоны военных действий.