Дочь экс-главы ЮАР обвинила сестру в вербовке в зону боев на Украине

Сестра Дудузилы Зумы подала на нее заявление в полицию с обвинением той в проведении вербовки в зону боев. Россия опровергает обвинения в вербовке иностранцев

Фото: John Moore / Getty Images

Нкосазана Зума, одна из дочерей бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы, подала в полицию заявление против своей сестры Дудузилы, обвинив ее в совершении уголовного преступления — вербовке мужчин на военную операцию на Украине. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на направленное заявление.

Как утверждает Нкосазана Зума в своем заявлении, мужчинам сообщали, что они едут в Россию для прохождения подготовки на должность телохранителей для последующей работы в политической партии Джейкоба Зумы «Копье нации» (uMkhonto weSizwe Party, MKP). По словам женщины, ее сестра и еще два человека обманом заставили 17 пострадавших вступить в российскую армию.

Подачу заявления Нкосазана Зума объяснила «моральным обязательством» сообщить о действиях младшей сестры.

По информации Би-би-си, против Дудузилы Зумы, которая является депутатом национального парламента, уже возбуждено уголовное дело о государственной измене. За это предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения.

Обвинение связано с ее заявлениями во время протестов 2021 года после ареста отца. Жертвами беспорядков, в разжигании которых обвиняют Дудузилу Зуму, стали как минимум 300 человек. Она называет обвинения против себя политически мотивированными.

О связи Дудузилы Зумы с вербовкой мужчин из ЮАР и еще одной африканской страны — Ботсваны — прежде писал Bloomberg. Издание ссылалось на источники, знакомые с ситуацией, а также на переписку Дудузилы Зумы в WhatsApp (мессенджер принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

По утверждению агентства, мужчины, общавшиеся с Дудузилой Зумой, уехали в Россию в июле. Родственники заявляли, что в итоге те подписали контракты, уехали на фронт и не выходят на связь с августа.

В переписке в WhatsApp, на которую ссылается Bloomberg, Дудузила Зума заверяет, что мужчины не поедут в зону боевых действий. Наемничество или участие в боевых действиях на стороне иностранного государства в ЮАР является преступлением с 1998 года, отмечало издание.

Действующий президент ЮАР Сирил Рамафоса поручил провести расследование по поводу предполагаемой вербовки граждан республики для участия в конфликте на Украине. Его администрация сообщала об обращении 17 южноафриканцев, «застрявших в Донбассе» и попросивших президента о помощи. В полиции ЮАР сообщили, что ведут расследование по этому поводу.

Россия официально опровергла обвинения в вербовке иностранцев для участия в военной операции. В Кремле заявили, что не располагают информацией насчет граждан ЮАР, которых просят вернуть на родину из зоны военных действий.

«Никакой информацией вообще не владею. Я первый раз об этом слышу», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Джейкоб Зума — четвертый президент ЮАР, занимал этот пост с 2009 по 2018 год. Его дочь сейчас является членом Национального собрания ЮАР. Оба в прошлом были представителями партии «Африканский национальный конгресс» (African National Congress, ANC), но покинули ее и присоединились к «Копью нации» (uMkhonto weSizwe Party, MKP). Зума был заключен в тюрьму за неуважение к суду из-за отказа принять участие в расследовании коррупции во время его президентства. Впоследствии он сформировал партию MKP, на парламентских выборах 2024 года она заняла третье место. Зума был официально женат шесть раз (он многоженец). По сведениям The South African, у него около 20 детей.